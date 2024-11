«Abbiamo subito diverse emergenze, chiediamo più risorse», le proposte del mondo della pesca

TERMOLI. Nell'autunno di passione a livello economico, anche il mondo della pesca è pronto a dire la sua e per adesso ha formulato una serie di proposte che si vorrebbe fossero incluse nella manovra di Bilancio 2025, chiedendo attenzione, nell’iter di approvazione parlamentare, per un settore colpito da diverse emergenze ambientali (granchio blu e altre specie aliene, mucillagini, morie a seguito alluvioni e riscaldamento acque) e da normative europee che ne hanno ridotto operatività e redditività:

1) Eliminazione del “ticket licenziamento” NASpI nei casi in cui lo sbarco non dipenda dalla volontà dell’armatore ma dal codice della navigazione;

2) Mantenimento dell’iscrizione nei regimi previdenziali di appartenenza per i pescatori che nelle zone colpite dal granchio blu non riescono a pescare molluschi in maniera esclusiva o prevalente;

3) Abbassamento dell’Iva per le ostriche (di cui l’allevamento è in crescita quale diversificazione delle produzioni di vongole e cozze colpite dal granchio blu) dal 22 al 10%;

4) Sospensione dei termini tributari e contributivi per i soggetti operanti nelle zone colpite dall’emergenza granchio blu;

5) Proroga Durc e Durf al 31/12/2025;

6) Rifinanziamento dell’annualità del Programma Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura.

“In considerazione del quadro di difficile congiuntura e con senso di responsabilità abbiamo ritenuto di avanzare, con le Associazioni armatoriali, poche proposte essenziali per fare fronte alle emergenze e mantenere le attività indispensabili dell’unico strumento di programmazione del settore - affermano Acgi Agrital, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare anche se la pesca italiana richiederebbe ben altri interventi di sostegno - ci auguriamo - concludono le Associazioni - che Governo e Parlamento trovino le risposte giuste anche per la pesca, più volte riconosciuta negli ultimi anni quale importante componente della nostra economia, cultura ed alimentazione in tante occasioni locali e nazionali, e traducano nel concreto sia in Italia che a Bruxelles questa buona considerazione».