A Firenze prestigioso premio alla cantina cooperativa San Zenone

FIRENZE. L'Associazione Italiana Sommelier ha premiato la cantina cooperativa San Zenone con il prestigioso Tastevin AIS per la vendemmia del 2023. È il premio che l'Ais conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine. La bottiglia che ha vinto il premio è la Pluris Falanghina Terre degli Osci I.G.P.

Grande soddisfazione da parte di tutti i soci e del presidente Adamantonio Flocco che ha così commentato: oggi a Firenze per me come rappresentante di tutti i soci e collaboratori è stata una giornata che rimmarrà per sempre nei nostri ricordi. Il cammino intrapreso qualche anno fa con tutta la squadra, ogni giorno ci arricchisce di esperienze e soddisfazioni.

Siamo orgogliosi di condividere con voi un traguardo straordinario: la Cantina San Zenone ha ricevuto il prestigioso Tastevin AIS! Questo riconoscimento premia non solo l’eccellenza del nostro vino, ma anche il lavoro di squadra e la passione che animano la nostra cooperativa ogni giorno. È la dimostrazione che insieme possiamo trasformare grandi sogni in realtà. Grazie a chi ci sostiene e condivide con noi questo percorso!"