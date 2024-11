"Zero Morti sul Lavoro": il flash mob della Uil Molise

CAMPOBASSO. La sicurezza sul lavoro non è un tema negoziabile, ma un diritto fondamentale che troppo spesso viene violato. Con questa consapevolezza, la Uil porta in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, a partire dalle ore 10, il flash mob "Zero Morti sul Lavoro", un’iniziativa nazionale simbolica e potente e a cui prenderà parte la segretaria nazionale Ivana Veronese”. Questo l’annuncio della segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo.

L’evento vede il posizionamento di bare di cartone al centro della piazza, un’immagine forte e d’impatto per rappresentare le tante vite spezzate da incidenti lavorativi, che ogni anno lasciano famiglie distrutte e comunità ferite. “Questo flash mob vuole non solo commemorare le vittime, ma anche richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale su una tragedia che non può più essere tollerata.

Nonostante le normative, i controlli e le campagne di sensibilizzazione, i numeri parlano chiaro: sono ancora migliaia le morti, gli infortuni gravi e le malattie professionali che colpiscono lavoratrici e lavoratori in ogni settore. Ogni giorno, in Italia, qualcuno esce di casa per guadagnarsi il pane e non torna più.

Dall’edilizia ai trasporti, dalla sanità al commercio, non c’è settore immune a questa tragedia. Ogni infortunio racconta una storia di superficialità nei controlli, di risparmi scellerati sulla sicurezza, o di ritmi lavorativi disumani. "Zero Morti sul Lavoro" non è solo uno slogan: è un obiettivo alto, un impegno quotidiano e una responsabilità collettiva"!

L’iniziativa di domani sottolinea che la sicurezza sul lavoro è una priorità che coinvolge tutti: dalle imprese, chiamate a investire in tecnologie e formazione, ai lavoratori, che devono adottare con rigore le misure di protezione, fino alle istituzioni, che devono rafforzare le ispezioni e garantire pene severe per chi trasgredisce. "Se oggi abbiamo ispettori, ne servono il doppio. Se investiamo nella prevenzione, dobbiamo fare ancora di più", ribadisce la Segretaria.

“Durante l’iniziativa, sono previsti brevi interventi di rappresentanti delle istituzioni con l’intento di restituire un unico messaggio che attraverserà questa giornata e con l’auspicio che ogni passo avanti nella sicurezza diventi una vittoria per la società intera. La UIL Molise invita tutti i cittadini a partecipare, perché la lotta contro le morti sul lavoro non è solo una questione sindacale, ma un’urgenza morale e sociale”, conclude la Boccardo.