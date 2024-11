«Garantire stipendio e tredicesima in via del Natale ai dipendenti Atm», la UilT scrive a Roberti

TERMOLI. Dopo i lavoratori, sulla vertenza Atm, interviene anche la UilTrasporti, col coordinatore regionale, Stefano Marinelli, che ha scritto al governatore del Molise, Francesco Roberti.

«Per il secondo anno consecutivo, mi rivolgo a Lei riguardo alla questione dei lavoratori e delle lavoratrici della società Atm.

In prossimità delle festività, oltre al salario mensile, è necessario erogare la tredicesima mensilità al personale, essendo antecedente al periodo natalizio, essa riveste una grande importanza sull'andamento dei consumi nel mese di dicembre e sulle spese per i regali. Senza entrare nei dettagli tecnici e burocratici, chiedo, a nome delle persone che rappresento, di poter garantire tali pagamenti tempestivamente affinché le famiglie possano trascorrere le festività in tranquillità con i propri cari.

Personalmente ritengo che sia un dovere della politica dimostrare concretamente l'impegno verso il personale del Tpl Molisano, che non solo non ha ancora rinnovato il Ccnl di categoria, ma svolge il proprio lavoro quotidianamente con grande professionalità».