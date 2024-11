Nuova legge in vigore, «Continua la nostra battaglia per cambiare la parte che ci danneggia»

TERMOLI. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la nuova legge che ha convertito il decreto “Infrazioni”, il Sib-Confcommercio – che ricordiamo sarà in assemblea regionale a Termoli il 27 novembre – rilancia ancora una volta la propria battaglia di sopravvivenza.

«Cari amici e colleghi, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 14 novembre (numero 267 la Legge di conversione “166” del Dl 16 settembre 2024 nr. 131). Non accolta la richiesta dei cosiddetti 50 giuristi che avevano chiesto al Presidente della Repubblica di non promulgarla rinviandola alle Camere per presunto contrasto con la direttiva Bolkestein della nuova proroga al 30 settembre 2027 dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime.

Autorevole conferma pertanto della validità ed efficacia della nuova proroga. Impossibile l'avvio delle gare per l'affidamento delle concessioni demaniali vigenti per l'assenza del Decreto ministeriale prescritto dall'art. 4 comma 9 della novellata Legge numero 118/2022 per la rideterminazione dei canoni e l'emanazione dei criteri di determinazione degli indennizzi da emanarsi entro il prossimo 31 marzo.

Da ora è anche in vigore la sospensione dell'obbligo di smontaggio stagionale delle strutture ex art. 3 comma 3 bis ex Lege 5 agosto 2022 numero 118 così come modificata dalla Legge numero 166/2024. Continua la nostra battaglia sindacale per modificare le disposizioni in danno dei concessionari attualmente operanti», le parole del presidente nazionale Antonio Capacchione.