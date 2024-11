Sviluppo rurale e agricoltura, partono gli incontri informativi itineranti

CAMPOBASSO. L’Assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari comunica che, a partire da venerdì 22 fino a venerdì 29 novembre prossimi, avranno inizio gli incontri informativi itineranti che si svolgeranno sul territorio regionale. Essi avranno lo scopo di presentare da vicino i Bandi pubblici attivi per gli investimenti in agricoltura inerenti la nuova Programmazione del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise.

“Faremo tappa in vari comuni molisani tra cui Campomarino, Agnone, Jelsi, Montenero di Bisaccia, Frosolone, Venafro e Fossalto – ha dichiarato l’Assessore Salvatore Micone. L’Assessorato continua una delle sue mission ossia quella di mettere in campo azioni ed attività dirette a promuovere, quanto più possibile, la massima divulgazione e la più capillare attività di informazione e di comunicazione delle opportunità a sostegno del settore agricolo ed agroalimentare regionale, in modo che venga messa a conoscenza la più vasta platea di possibili fruitori, le associazioni di categorie, i cittadini, i tecnici, gli amministratori locali. Gli incontri, inoltre, vogliono rappresentare occasioni di confronto e di assistenza per tutti coloro che necessitano di informazioni e chiarimenti specifici da poter sottoporre ai tecnici della struttura assessorile. Seguiranno, già a partire dal prossimo mese di dicembre, altri appuntamenti su tutto il territorio”.