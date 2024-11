Il governatore Roberti partecipa al flash mob della Uil "Zero morti sul lavoro"

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato questa mattina, lunedì 18 novembre 2024, alla manifestazione, in Piazza Pepe, a Campobasso, indetta dalla Uil Molise, dal tema ‘Zero morti sul lavoro’.

“Si è trattato di una manifestazione per porre l’accento su questo triste fenomeno, che riguarda le morti e gli infortuni sul lavoro di tutti i settori – ha ricordato il presidente Francesco Roberti – il nostro impegno istituzionale è quello di lavorare in sinergia con le associazioni di categoria, al fine di lanciare un messaggio chiaro: collaborare per migliorare la cultura della sicurezza e promuovere la formazione continua, indispensabile per elevare gli standard di sicurezza sul lavoro”.

“Il Molise non è realtà esente da questo fenomeno con cento incidenti sul lavoro negli ultimi dieci anni - ha sottolineato Roberti - considerando che si deve lavorare per vivere e non vivere per lavorare, quindi chi va al lavoro deve essere messo nelle migliori condizioni possibili di tornare a casa, dai propri affetti, una volta terminato il proprio turno di lavoro. Una sfida che riguarda tutti noi".