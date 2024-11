Delegazione molisana all'assemblea nazionale della Confesercenti

ROMA. Nella splendida cornice del teatro Eliseo a Roma, l’Asec Confesercenti con una rappresentanza di delegati, guidata dal presidente, Pasquale Oriente, ha partecipato all’Assemblea 2024 della Confesercenti.

All’ incontro odierno hanno preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Vice Ministro dell’economia e Finanze Maurizio Leo. A relazionare la presidente Patrizia de Luise. “Oltre 3 miliardi di consumi in meno e 140 mila negozi chiusi in 10 anni certificano il rischio di una desertificazione commerciale. In Molise – commenta il presidente Oriente - la situazione è pressoché identica. Sono decine e decine le saracinesche che ogni mese chiudono definitivamente e i cittadini spendono sempre meno. Il Presidente Mattarella e la presidente de Luise hanno evidenziato come i piccoli imprenditori sono la spina dorsale dell’economia italiana, ma subiscono pesantemente la concorrenza del mercato elettronico, che anticipa, spiazzando tutti, i tempi delle vendite.

Una concorrenza sleale- continua Oriente – che investe anche e soprattutto i commercianti di piccole realtà, come il Molise, che già pagano lo scotto di non avere grossi numeri utili alla sopravvivenza del commercio di vicinato. Serve – conclude Oriente – una attenzione maggiore alle partite Iva e una maggiore regolamentazione del mercato a online”. A chiudere i lavori la benedizione del Papa Francesco.