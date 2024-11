Ratificato l'acquisto di nuovi spazi consortili allo stabilimento Momentive

TERMOLI. Primo passo verso un ulteriore impegno da parte dello stabilimento Momentive, che ha visto formalizzato dal Cosib l'acquisto di quasi 32mila metri quadrati nel comprensorio consortile, tra Termoli e Campomarino, adiacente all'attuale sito.

Il direttivo del Consorzio industriale ha ratificato la delibera presidenziale, anche se questo adempimento è solo un atto preliminare, poiché non è inteso come assenso all’edificazione o all’ampliamento produttivo aziendale; su cui il Cosib si pronuncerà in seguito, non appena si conoscerà il programma d’ampliamento aziendale, che si riserva di valutare solo a valle della sua presentazione.

In ogni caso, si conferma l'interesse della multinazionale a investire sulla città, come dimostrano anche le recenti iniziative di carattere sociale promosse in alcuni campi, come quello della protezione civile e della cultura.

La richiesta era stata al centro della seduta del comitato direttivo del Cosib di inizio ottobre, che dispose il frazionamento delle particelle per escludere il rilevato ferroviario e la fascia di rispetto delle condotte; dove non potrà essere occupata da edifici o impianti né tantomeno recintata, in quanto attraversate dall’acquedotto industriale.

Sui quasi 32mila mq di terreno, saranno edificabili poco più di 28mila.