La giornata nazionale delle piccole e medie imprese

CAMPOBASSO. Si terrà domani 21 novembre la quindicesima edizione PMI DAY 2024, la Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese.

Organizzata a livello locale da Confindustria Molise, l'evento si svolgerà in tutta Italia con l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle realtà produttive delle piccole e medie imprese tra i ragazzi delle scuole.

"Come ogni anno abbiamo aderito all'iniziativa nazionale della nostra organizzazione perché riteniamo che sia un momento importante per avvicinare gli studenti delle superiori al mondo delle imprese", commenta Mauro Natale, vicepresidente degli industriali molisani e a livello nazionale vicepresidente della Piccola Industria di Confindustria. "Ringrazio il Convitto nazionale Mario Pagano nella persona della Rettrice Rossella Gianfagna per aver accolto l'invito ad ospitare il PMI DAY 2024 e ringrazio i miei colleghi imprenditori che porteranno agli studenti la loro testimonianza d'impresa, ossia Silvano Papa dell'azienda DOLCEAMARO e il Presidente molisano dei Giovani Imprenditori Marcello MELIZZA dell'impresa MFM Elevatori".

L'inizio dei lavori è previsto alle ore 11.30 presso l'Aula Magna del Convitto Mario Pagano di Campobasso.