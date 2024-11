Arriva la cassa integrazione prenatalizia allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. Se al reparto del motore Fire ormai è stato siglato il contratto di solidarietà, anche nelle altre aree produttive dello stabilimento Stellantis non si accenna a vedere la fine del calo dei volumi.

Si è riunito nella mattinata di oggi il comitato esecutivo di stabilimento. L'azienda ci comunicato la richiesta di cassa integrazione dal 16 al 22 dicembre 2024 per le aree Gse e V6.

Dal 2 dicembre al 13 dicembre l'unità produttiva Fire lavorerà sia montaggio che lavorazione su un turno unico. Il personale necessario verrà contattato dal proprio responsabile di Ute. Inoltre, il 2 e 3 gennaio 2025 nelle aree Fire, Gse, V6 ci sarà chiusura con utilizzo di Par collettivi.

Nota a margine, sul *Bonus Natale* la prossima settimana l'azienda fornirà un link a cui accedere per poter effettuare la richiesta.

Nella giornata di domani l'azienda informerà in merito alla fermata di venerdì 22 novembre e di tutta la prossima settimana presso l'unità Gse.

In merito anche Stellantis ha diffuso una nota ufficiale:

"Stellantis ha oggi comunicato alle Organizzazioni Sindacali dello stabilimento di Termoli la richiesta di cassa integrazione dal 16 al 22 dicembre per le linee produttive dei motori GSE e V6. Questa misura è necessaria per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato, soprattutto perché strettamente legata alle temporanee sospensioni produttive dei modelli negli impianti di Pomigliano e di Cassino, e per garantire una gestione efficiente delle risorse.

Siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato e continuiamo a supportare tutti i nostri colleghi e colleghe in questa fase. Si tratta di un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate, ma richiede unità d’intenti e visione per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro".