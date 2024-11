Acea Molise si avvicina agli utenti, servizi e spazi ampi nella nuova sede

Il taglio del nastro alla nuova sede di Acea Molise

TERMOLI. Operativa dallo scorso 4 novembre, Acea Molise ha inaugurato la nuova sede amministrativa e commerciale.

Gli uffici sono stati realizzati nel palazzo a fianco della curia vescovile di Termoli con accesso da Largo Martiri delle Foibe, 1/A.

La nuova struttura posta al terzo piano del palazzo accoglie gli sportelli commerciali, gli uffici amministrativi e gli uffici tecnici dell’Azienda.

Realizzati con una visione all’avanguardia che concilia gli aspetti positivi delle strutture open space, in ottica di efficienza comunicativa, con quelli più strettamente legati alla privacy.

Trecento metri quadrati di superficie utile per ricevere comodamente gli utenti, una sala d’attesa dedicata e un desk di prima accoglienza.

Le pareti divisorie sono state realizzate con una struttura vetro-alluminio, per permettere una migliore distribuzione dell’illuminazione interna senza la necessità di intervenire con opere murarie sulla struttura, garantendo al contempo risparmio energetico.

“La nuova sede di Acea Molise restituisce, all’utenza termolese, la corretta accoglienza che le persone dell’Azienda usano – così la presidente di Acea Molise, Maria Grazia Costa. Un segno di attenzione e vicinanza alla cittadinanza e al territorio nel quale opera quotidianamente Acea Molise. Questo bellissimo risultato – prosegue la presidente Costa - è stato possibile grazie alla sensibilità di Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca che si è adoperato oltre modo per garantire la disponibilità di un grande spazio completamente ristrutturato.

Con l’occasione, abbiamo iniziato a rilasciare, erogandoli, i nuovi servizi digitali per gli utenti, in primis la prenotazione elettronica dell’appuntamento per lo sportello fisico e lo sportello digitale attraverso il quale poter effettuare la video-chiamata. Stiamo, inoltre, predisponendo un punto di prima accoglienza nella nostra nuova sede che permetterà di supportare l’utenza, affiancandola nella conoscenza dei nuovi servizi digitali, con conseguente risparmio di tempo per la cittadinanza. Per il futuro prevediamo di incrementare e ampliare l’offerta dei servizi digitali per essere sempre più vicini alla cittadinanza e rispettosi del territorio nel quale operiamo”.

Presenti all’inaugurazione le maggiori istituzioni della Regione, il presidente Francesco Roberti, l’assessore ai lavori pubblici Michele Barone, il sindaco di Termoli Nicola Balice e sua Eccellenza il Vescovo di Termoli–Larino, monsignor Gianfranco De Luca, il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli e il comandante dei carabinieri di Termoli.