Prevenzione infezioni: il docente UniMol Ripabelli riconfermato nel direttivo di Simpios

CAMPOBASSO. Durante l’ultimo congresso della Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (Simpios), tenutosi a Riccione dal 4 al 6 novembre scorsi, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Società.

Questo viene nominato dall’assemblea dei soci, rimane in carica due anni ed è composto da membri rappresentativi delle diverse professionalità presenti tra gli iscritti all’associazione.

In tale contesto, il prof. Giancarlo Ripabelli, ordinario di Igiene presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio" e Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’ateneo molisano, è stato rieletto nel consiglio direttivo per la parte inerente alla sanità pubblica, area di Igiene.

La riconferma riveste particolare importanza anche alla luce delle attività assistenziali che, nell’ambito del controllo delle infezioni correlate all’assistenza, del contrasto al fenomeno della resistenza agli antibiotici e dell’implementazione, in generale, della componente di Igiene ospedaliera, sono svolte in collaborazione con l’Asrem.

La Simpios è una società scientifica nazionale che riunisce e rappresenta i professionisti sanitari che svolgono la propria attività lavorativa nell’ambito della prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, favorendo il contributo multidisciplinare, l’integrazione e la valorizzazione delle esperienze già esistenti e promuovendo la professionalità degli operatori sanitari impegnati nel controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie.

Si occupa, inoltre, di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica e di promozione di attività di ricerca e studio inerenti alle finalità scientifiche proprie della Società