Presentati i nuovi bandi per gli investimenti in agricoltura

CAMPOMARINO. Venerdì 22 novembre, presso la sede della società “Delizie delle nostre terre” di Campomarino, si è tenuto un importante incontro dedicato alla presentazione dei nuovi bandi regionali per gli investimenti in agricoltura. L’evento, che ha visto una significativa partecipazione da parte degli imprenditori agricoli e dei tecnici agronomi, ha rappresentato un momento chiave per discutere delle opportunità offerte al settore agricolo, uno dei pilastri dell’economia locale.

L’incontro è stato presieduto dall’assessore regionale all’agricoltura, Salvatore Micone, che ha illustrato le principali misure previste dai bandi. Accompagnato dai tecnici della struttura regionale, l’assessore ha fornito dettagli operativi e chiarito le modalità di accesso ai fondi, con l’obiettivo di sostenere gli imprenditori agricoli in un contesto economico sempre più competitivo.

Hanno preso parte all’evento anche il sindaco di Campomarino, Enzo Norante, e il consigliere comunale delegato all’agricoltura, Antonio Saburro, che hanno sottolineato l’importanza di questi strumenti per rafforzare la produttività e l’innovazione delle imprese agricole locali. “È fondamentale che il territorio sappia cogliere queste opportunità per modernizzare le proprie strutture e investire in pratiche sostenibili”, ha dichiarato Saburro, evidenziando il ruolo cruciale della sinergia tra istituzioni e imprenditori.

Durante la presentazione, sono stati trattati temi strategici per il settore rurale. Inoltre, i tecnici regionali hanno risposto a domande specifiche dei presenti, dimostrando l’impegno dell’amministrazione regionale nell’assicurare un dialogo diretto e trasparente con il territorio. L’incontro si è concluso con l’invito a partecipare attivamente ai bandi. In un momento storico in cui l’agricoltura affronta sfide significative, iniziative come questa rappresentano una risposta concreta per promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese agricole molisane.