Ad Atessa partita la produzione del Ducato elettrico

ABRUZZO. FIAT Professional annuncia l'inizio ufficiale della produzione dell’E-Ducato - la versione completamente elettrica del celebre FIAT Professional Ducato - presso lo stabilimento di Atessa, in Italia. Questo traguardo segna un momento cruciale sia per il marchio FIAT Professional che per Stellantis, uniti nel guidare la transizione verso la mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

Ducato ha una forte presenza a livello europeo essendo il primo furgone di grandi dimensioni di Stellantis con una quota di mercato dell'11,2%* nel suo segmento. Con la reputazione di veicolo commerciale più venduto in Italia, è da tempo leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, il Ducato detiene una importante quota di mercato del 24%* in Italia, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader del mercato. In Francia, il Ducato raggiunge risultati altrettanto straordinari, posizionandosi al secondo posto nel suo segmento e diventando il primo Large Van di Stellantis. Sul podio, al secondo posto anche in Polonia, così come in Spagna e Portogallo occupa la terza posizione nel segmento.

Per quanto riguarda il segmento dei veicoli ricreazionali, il Ducato è leader in Europa con una crescita di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno e con il 70% dei veicoli ricreazionali in circolazione sulle strade europee su base Ducato. Inoltre, il Ducato è stato premiato come "Best Camper Base Vehicle of the Year" del 2024 dai lettori della rivista specializzata tedesca Promobil, un onore ricevuto per il sedicesimo anno consecutivo.

Forte della sua storia di successo, il nuovo E-Ducato rappresenta un gioiello d'innovazione, offrendo una soluzione elettrica senza compromessi. Progettato interamente in-house, è dotato della nuova batteria di seconda generazione da 110 kWh, garantendo la miglior esperienza a zero emissioni della categoria, anche grazie a un'autonomia impressionante che può arrivare a 424 km nel ciclo WLTP. Combinando l'avanzata tecnologia elettrica con l'affidabilità, le prestazioni e la versatilità del Ducato, il veicolo rappresenta una soluzione sostenibile per le flotte di veicoli commerciali.

Progettato per le attuali esigenze professionali, l'E-Ducato presenta un'autonomia di guida notevole, opzioni di ricarica rapida e configurazioni multiple che lo rendono adattabile a più settori, dalla logistica ai servizi, ma non solo. Poiché la domanda di veicoli a emissioni zero continua a crescere, l'E-Ducato posiziona FIAT Professional come leader nella transizione verso la mobilità elettrica nel settore dei veicoli commerciali.

Lo stabilimento produttivo di Atessa, nato nel 1979 come joint venture tra FIAT e PSA-Peugeot Citroën, è entrato in funzione nel 1981 vicino a Chieti. Con una superficie di oltre 1,2 milioni di metri quadrati, questo iconico stabilimento rappresenta il più grande e maggiormente flessibile impianto per veicoli commerciali leggeri in Europa, con la capacità di produrre fino a 1.200 veicoli al giorno. Attualmente, l'80% della produzione viene esportata in 75 Paesi, a dimostrazione dell'importanza internazionale dello stabilimento.

Dal momento che la maggior parte dei furgoni di grandi dimensioni viene prodotta in questo stabilimento, l'avvio della produzione di E-Ducato ad Atessa rappresenta un momento storico per il sito e riafferma l'impegno di FIAT Professional nei confronti della produzione italiana e della transizione ecologica.

Jean-Philippe Imparato, CEO di Stellantis Pro One e Chief Operating Officer Enlarged Europe ha affermato:

“In Stellantis siamo orgogliosi dell’eccellenza produttiva che caratterizza lo stabilimento di Atessa, un punto di riferimento a livello mondiale nella produzione dei VAN. Questo stabilimento, che vanta una prestigiosa storia in Italia da oltre 40 anni, rappresenta un simbolo di qualità e oggi celebriamo l’avvio della produzione dei large van elettrici per tutti i 5 brand Stellantis di veicoli commerciali come ulteriore conferma dell’impegno concreto dell’azienda in Italia. L’investimento ad Atessa per la produzione di veicoli BEV è parte integrante del piano industriale di Stellantis in Italia e segna un ulteriore passo significativo nella realizzazione del piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030, che prevede la riduzione del 50%, rispetto all’anno 2021, delle emissioni di carbonio e con l’obiettivo di trasformarsi, entro il 2038, in una realtà tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio. Un traguardo che sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere la sostenibilità e nell’essere protagonista di un futuro sempre più innovativo e responsabile.”





Galleria fotografica