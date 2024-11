Poste italiane aumenta di un terzo la consegna di pacchi nel Molise

TERMOLI. Crescono ancora i volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane.

Una tendenza costante in tutta Italia durante il 2024 e confermata anche in Molise, dove nei primi dieci mesi del 2024 è stato registrato un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione di Poste Italiane, che in Molise può contare su un modello di recapito innovativo composto da 3 Centri di Distribuzione (Campobasso, Termoli e Isernia) e 2 presidi di distribuzione (Agnone e Santa Croce di Magliano).

Per il ritiro e la spedizione dei pacchi i cittadini possono contare anche su 167 uffici postali e sulla rete “Punto Poste”. Distribuiti su tutto il territorio provinciale, tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP, attualmente sono 116 gli esercizi aderenti alla rete “Punto Poste” (89 in provincia di Campobasso e 27 in provincia di Isernia) presso i quali i cittadini possono ritirare o spedire pacchi. Tra questi, 20 a Campobasso, 11 a Termoli e 7 a Isernia.

“Poste Italiane – ha ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei dati di bilancio – nel recapito ha conquistato la leadership italiana nei servizi di corrispondenza e pacchi consegnando nei primi nove mesi dell’anno 219 milioni di pacchi di cui 76 solo nel terzo trimestre. Il 40% di quei pacchi – continua l’AD – oggi viene consegnato dai nostri postini. Da piano industriale cresceremo gradualmente, e nel 2028 saremo a oltre i due terzi dei pacchi consegnati dai portalettere”.

L’infrastruttura logistica di Poste Italiane anche quest’anno si prepara per affrontare un periodo fondamentale per l’e-commerce, che va dal Black Friday fino a Natale, settimane nelle quali si prevede un forte incremento giornaliero.