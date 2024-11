Banche e piccole imprese, la gestione delle difficoltà finanziarie

CAMPOBASSO. Si è svolto oggi a Campobasso, nella sede regionale di Confcommercio Molise, l’incontro sul tema “La gestione delle difficoltà finanziarie”, tappa del programma di educazione finanziaria di base per chi gestisce una piccola impresa, condotto ogni anno dalla Banca d’Italia. Anche nella nostra regione, grazie all’adesione di Confcommercio Molise, con il progetto "Piccole imprese, scelte grandi" la Banca d'Italia si è impegnata a promuovere la diffusione della cultura finanziaria che aiuta chi fa impresa a prendere decisioni migliori per il futuro della propria azienda e a dialogare in modo più costruttivo con banche, intermediari finanziari e altri soggetti esterni.

In questo ambito, il programma di base “Scelte finanziarie e rapporti con le banche” riservato agli imprenditori che hanno aderito, ha coperto i temi più rilevanti della finanza d'impresa, proponendo quattro percorsi disegnati su misura per le loro esigenze, nonché approfondimenti su temi di attualità, attraverso incontri dal vivo, corsi online (videolezioni, quiz, esercitazioni) e fascicoli didattici.

Nel corso dell’incontro, dopo i saluti del presidente Angelo Angiolilli e l’intervento della direttrice della sede di Campobasso della Banca d’Italia, Fulvia Focker sull’importanza della formazione bancaria per gli imprenditori, sono seguiti gli approfondimenti sul tema dell’incontro affrontati dalle consulenti del credito Daniela Caruso e Franca Bottinelli, nonché quello del presidente dell’ADOC Molise Nicola Criscuoli. A margine degli interventi, si è aperta una interessante discussione sui rapporti (non sempre sereni) tra piccole imprese e banche soprattutto sul territorio regionale, nonché sul funzionamento della Centrale dei rischi, l’accesso ai propri dati, i diritti del cliente bancario, la sua capacità di credito, oltre alla necessità evidenziata nel corso del dibattito di intrattenere rapporti trasparenti. Infine, dopo le conclusioni affidate alla direttrice Confcommercio Irene Tartaglia, c’è stata la consegna delle attestazioni alla partecipazione del corso che permetterà agli imprenditori di tenere sotto controllo la propria azienda, prendere decisioni e dialogare nel futuro con maggiore sicurezza con banche e altri soggetti esterni.