I destini delle imprese balneari, Termoli crocevia della battaglia nazionale del Sib

TERMOLI. I destini delle imprese balneari al centro dell’assemblea regionale del Sib-Confcommercio, che vede la presenza del presidente nazionale dei balneari dell’associazione aderente Fipe Antonio Capacchione, dalle 10.30, all’hotel Meridiano.

La conversione in legge del decreto Infrazioni ha segnato una nuova fase di mobilitazione da parte della categoria e allora il presidente Nico Venditti vuole accendere i riflettori anche sulla costa molisana. Ci saranno il presidente del Sib nazionale Antonio Capacchione e i vertici di Confcommercio Molise, Angelo Angiolilli e Irene Tartaglia. «Dopo le varie assemblee a livello regionale e provinciale sono svolte un po' in tutta Italia, le ultime nelle Marche e nella provincia di Taranto, il confronto avviene oggi anche in Molise, nonostante siamo una piccola regione con una costa lunga 34 km.

Ovviamente il presidente nazionale ha dato pari dignità anche a noi e quindi rappresenterà le nostre ragioni che ha esposto un po' in tutta Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle Isole, su questa legge sbagliata e che va modificata e corretta e non ci stancheremo di dirlo in ogni sede. In ogni luogo siamo contenti che tre comuni della costa, Montenero, Petacciato e Campomarino hanno garantito la propria presenza. La Regione interviene con l’assessore Michele Marone in assemblea e siamo fiduciosi del loro sostegno».