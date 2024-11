Via libera dell'Asrem per l'assunzione di 54 Oss

CAMPOBASSO. L'Asrem ha dato il via libera all'assunzione di 54 Operatori Socio Sanitari (Oss) che avevano prestato servizio durante l'emergenza Covid. Il provvedimento, firmato dal direttore generale Giovanni Di Santo, è parte del Piano triennale del fabbisogno di personale per il 2024. L'Avviso ha ricevuto 109 candidature, di cui 96 sono state ammesse dopo aver verificato i requisiti. Questo passaggio rappresenta un'importante opportunità di stabilizzazione per i professionisti coinvolti nella lotta alla pandemia.