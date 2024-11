L'imposta di soggiorno: si pagherà per i primi 5 pernottamenti in città

TERMOLI. Occorrerà attendere la delibera di Giunta per conoscere a quanto ammonterà l'imposta di soggiorno, il cui regolamento è stato approvato nella mattinata di ieri in Consiglio comunale. Verrà corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio di Termoli, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Il gettito che ne deriverà è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, oltre a interventi di manutenzione e recupero beni culturali e servizi pubblici locali fruiti anche dai turisti.

Sarà obbligatorio per strutture alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per fini turistici, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (B&B), agriturismi, strutture di turismo rurale, immobili destinati alla locazione breve, oltre alle altre atrutture individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo. La soglia dei 5 pernottamento consecutivi vale anche quando il soggiorno viene effettuato presso due o più strutture, con l'ospite che deve consegnare al gestore la ricevuta dei versamenti precedenti. Anche in caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica ai primi 5 pernottamenti. E' dovuta da tutti coloro che pernottano e non siano residenti nel territorio comunale e verrà versato al gestore che poi lo versa al Comune. Ovviamente, sono esentati coloro che soggiornano per motivi istituzionali o di emergenza sociale.

Inoltre, non pagheranno gli under 10, malati che si trovano per terapie mediche e un loro accompagnatore; chi assiste degenti ricoverati, al massimo due per paziente; guide e accompagnatori turistici; autisti degli autobus dei gruppi organizzati; persone con disabilità e loro accompagnatori, fino a un massimo di due. Appartenenti alle forze dell'ordine per motivi di servizio. I gruppi di studenti in gita avranno uno sconto del 50%. Non dovranno pagarlo nemmeno gestori e dipendenti di strutture ricettive che alloggiano all'interno e non siano residenti. Infine, studenti UniMol. Le finestre di pagamento al Comune sono trimestrali, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con riferimento ai 3 mesi precedenti.