Stipendi del trasporto pubblico, «La Regione deve assumersi le proprie responsabilità»

CAMPOBASSO. Il capogruppo del M5S in Regione, Andrea Greco, interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori del Trasporto pubblico locale.

Con una mozione presentata in Consiglio regionale, insieme al collega Angelo Primiani, ho chiesto interventi immediati per garantire il pagamento delle retribuzioni arretrate agli autisti del trasporto pubblico locale, molti dei quali monoreddito. Si tratta di un tema su cui ci battiamo da anni, con l'obiettivo di risolvere il problema in maniera definitiva. È ora di intervenire con forza e coraggio per sanare una situazione che si ripete ciclicamente, causando gravi disagi economici ai lavoratori e alle loro famiglie, soprattutto alla vigilia delle festività natalizie. Una vicenda che spesso si ripercuote in maniera negativa su quanti usufruiscono dei mezzi pubblici quotidianamente.

La Regione deve assumersi le proprie responsabilità. In quanto ente appaltante, è tenuta a intervenire nei confronti delle società inadempienti e a garantire sia la continuità di un servizio pubblico essenziale sia il diritto alla mobilità dei cittadini molisani.

In tal senso, chiediamo al presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, di adottare misure immediate per assicurare il pagamento delle retribuzioni arretrate; garantire il versamento tempestivo della tredicesima mensilità e delle retribuzioni future; procedere con interventi sostitutivi in caso di ulteriori inadempienze da parte delle società concessionarie, evitando che i lavoratori debbano affrontare lunghe e onerose procedure legali; istituire un sistema di monitoraggio periodico per verificare la regolarità dei pagamenti ai dipendenti delle società del trasporto pubblico locale; promuovere un dialogo costante con i sindacati e le parti sociali, al fine di prevenire nuovi disagi e tutelare i diritti dei lavoratori.

È inaccettabile che chi garantisce ogni giorno un servizio essenziale per la comunità sia costretto a lavorare senza ricevere lo stipendio, vivendo così una condizione di stress. Non possiamo permettere che la situazione degeneri ulteriormente. La tutela dei lavoratori e la qualità del servizio pubblico devono essere una priorità.

Su questi temi continueremo a mantenere alta l’attenzione e siamo pronti a mettere in atto anche azioni eclatanti fino a quando non saranno pienamente tutelati sia i lavoratori sia i cittadini. L’auspicio è che la mozione venga approvata al più presto in Consiglio regionale.