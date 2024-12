«Le dimissioni di Tavares non cancellano l'incertezza lasciata in fabbrica»

TERMOLI. Dopo le reazioni di rango nazionale, cominciano ad affiorare i pensieri e gli umori dal territorio.

«Le dimissioni di Tavares non cancellano l'incertezza lasciata nelle fabbriche italiane - riferisce il segretario territoriale della Uilm, Francesco Guida - la notizia delle dimissioni di Carlos Tavares da amministratore delegato di Stellantis non lascia certo spazio a nostalgie. Durante il suo mandato, il gruppo ha vissuto una profonda ristrutturazione che, purtroppo, ha avuto un impatto devastante sull'occupazione in Italia e per intere comunità. Migliaia di posti di lavoro sono stati cancellati, lasciando dietro di sé un clima d’incertezza che oggi pesa come un macigno su tutti gli stabilimenti del Paese.

A Termoli, in particolare, la situazione è emblematica. Il progetto della Gigafactory, che inizialmente aveva acceso le speranze di rilancio per il territorio, è oggi un progetto in stand-by, avvolto da dubbi e promesse non mantenute. La nostra comunità, fatta di lavoratori competenti e famiglie che hanno contribuito per decenni al successo di questo stabilimento, si ritrova oggi priva di una visione chiara del futuro.

Come Uilm, chiediamo che il cambio al vertice di Stellantis non diventi solo un passaggio formale, ma rappresenti un'occasione per avviare una nuova fase di confronto e dialogo con i sindacati. È necessario invertire la rotta, valorizzare le competenze e garantire un futuro certo e stabile ai lavoratori.

Il tempo delle promesse mancate e delle scelte unilaterali deve finire. Le fabbriche italiane, e Termoli in particolare, meritano un rilancio concreto e una visione strategica che metta al centro le persone e il lavoro».