«Moria delle vongole inarrestabile, restiamo fermi altri due mesi»

TERMOLI. «Visto il perdurare della morìa dei molluschi bivalvi, il Co.Ge.Vo. Termoli, riunito in assemblea il giorno 28 novembre, a maggioranza assoluta, ha deciso di prolungare il fermo volontario nel compartimento marittimo di Termoli, fino al 31 gennaio 2025». Questa la comunicazione a firma del presidente Matteo Di Candia, che non ha potuto far altro che procrastinare quanto sta già avvenendo da mesi. In merito, arriva l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, che dopo il fermo che è stato disciplinato su base volontaria già dal 26 settembre scorso a venerdì 29 novembre, ora lo regolamenta anche fino a tutto il prossimo gennaio. Stop ai sensi dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 22/12/2000, che riguarderà anche le unità autorizzate alla pesca abilitate al sistema draga idraulica (attrezzo HMD – “draghe meccaniche comprese le turbosoffianti”), iscritte nei registri del Compartimento marittimo di Termoli e ormeggiate presso la banchina di riva.

«Le decisioni del Co.Ge.Vo. di Termoli non si pongono in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca dei molluschi bivalvi – specifica la Capitaneria di Porto – nell’adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti per la risorsa vongola Venus spp. (Chamelea gallina). Le unità abilitate all’esercizio della pesca con altri attrezzi, oltre alla draga idraulica, possono optare per la continuazione dell’attività anche nel periodo di interruzione di cui sopra, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei molluschi bivalvi, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità Marittima. A tal fine, l’armatore dovrà darne comunicazione scritta alla Capitaneria di porto di Termoli. La presente Ordinanza non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e di ricerca; a tal fine, saranno obbligatorie le comunicazioni preventive da parte del Co.Ge.Vo. e dell’Ente di ricerca già autorizzato. Alla ripresa dell’attività, la pesca dei molluschi bivalvi sarà disciplinata dall’Ordinanza n. 34/2019».