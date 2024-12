Viaggiare in autobus diventa un rebus nel Molise

Presidio di protesta del trasporto pubblico: intervista a Roberto Di Pardo

TERMOLI. In Molise anche i servizi che altrove non creano problemi sono fonte di disagio, conflittualità e polemica, sindacale e politica.

Restare a piedi, come avvenuto stamani - anche se era stata annunciata la presa di posizione delle parti sociali e dei loro iscritti - senza poter usufruire del collegamento autobus, ha suscitato un vespaio.





Ma alla Regione Molise, con persino manifesti a lutto, le sigle del settore hanno messo nero su bianco tutte le criticità esistenti, che non sono solo quelle delle fermate non in sicurezza lungo Bifernina e statale 87, ma riguardano la (mancata) puntualità degli stipendi e contratti che risalgono addirittura a 35 anni fa.





Questioni, su cui è intervenuto il consigliere delegato Roberto Di Pardo, che ha "affrontato" - per così dire - i rappresentanti delle segreterie che hanno proclamato questa protesta nei pressi di Palazzo Vitale.