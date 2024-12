Innovazione nelle aziende agricole, la firma dei decreti coi fondi Pnrr

CAMPOBASSO. Alla presenza dell’assessore Salvatore Micone e del Coordinatore Area Seconda della Giunta regionale e Autorità di Gestione PSR 2014-2022 e CSR 2023-2027 Sandra Scarlatelli, si sono conclusi, nella mattinata odierna, gli appuntamenti calendarizzati dall’assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari per la sottoscrizione dei decreti di concessione relativi alla Misura PNRR – M2 C1 I 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare”.

“Con la firma dei disciplinari di concessione – ha dichiarato l’assessore Salvatore Micone- la Regione Molise dà avvio alla fase di realizzazione relativa ad interventi che hanno ad oggetto gli investimenti di innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.

Ben 94 realtà imprenditoriali del comparto agricolo molisano possono così usufruire del contributo per un totale complessivo che ammonta a circa 3 milioni di euro che consente di apportare ammodernamento del parco macchine ed attrezzature delle aziende diretto a migliorare le performance aziendali sia in termini di efficientamento della produzione e di risparmio economico che come accrescimento della loro sostenibilità ambientale. In tal senso, gli investimenti dovranno attenersi al princìpio del “non arrecare un danno significativo”, ossia non dovranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientale e delle risorse naturali.

L’aliquota di contributo applicata è del 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili e nel caso di giovani imprenditori agricoli tale aliquota è stata aumentata all’80%”.