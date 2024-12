Guardia di Finanza: bando per reclutamento di 1.634 allievi

TERMOLI. La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri per l'anno 2024. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, con posti suddivisi tra il contingente ordinario e il contingente di mare, destinati sia a cittadini italiani che ai volontari delle Forze Armate.

Posti disponibili

Il reclutamento è così ripartito:

1.420 posti nel contingente ordinario:

204 destinati alla specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)";

1.216 destinati a cittadini italiani non specializzati:

851 riservati ai volontari delle Forze Armate;

365 aperti ad altri cittadini italiani.

214 posti nel contingente di mare:

150 riservati ai volontari delle Forze Armate:

62 per la specializzazione "Nocchiere";

69 per "Motorista navale";

19 per "Operatore di sistema".

64 destinati ad altri cittadini italiani:

27 per "Nocchiere";

29 per "Motorista navale";

8 per "Operatore di sistema".

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso:

Età: Compimento del 18° anno e non oltre il 26° anno per i volontari delle Forze Armate;

Non oltre il 24° anno per gli altri cittadini italiani.

È prevista una proroga del limite di età pari all’effettivo servizio militare prestato (fino a un massimo di tre anni per chi svolgeva servizio militare volontario entro il 6 luglio 2017).

Titolo di studio:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado per tutti i candidati;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado per i volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data.

-Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2024, esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sul portale https://concorsi.gdf.gov.it.

Le informazioni dettagliate sul concorso e i relativi aggiornamenti sono consultabili sul portale ufficiale e tramite l’app mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store.

Il concorso rappresenta una grande opportunità per entrare nella Guardia di Finanza e contribuire alla sicurezza e al controllo economico del Paese. I candidati selezionati affronteranno un percorso formativo mirato, destinato a costruire la prossima generazione di finanzieri.