Turismo in Molise: tra crescita costante e prospettive per il futuro

TERMOLI. Il Molise si conferma una destinazione turistica emergente, apprezzata per il suo mix unico di autenticità, natura e cultura. È quanto emerge dal report elaborato da Isnart per la Camera di Commercio del Molise, basato su rilevazioni approfondite condotte tra turisti e operatori del settore. L’analisi si avvale di un’indagine diretta a un campione rappresentativo di 500 turisti che hanno soggiornato in Molise e di interviste a oltre 2.000 strutture ricettive a livello nazionale, integrando anche i dati provenienti da piattaforme di prenotazione online.

Il report, che analizza i trend del turismo internazionale, nazionale e regionale, è disponibile integralmente sul sito della Camera di Commercio del Molise.

Un 2024 di risultati promettenti

Il Molise si conferma una meta emergente, apprezzata per la natura incontaminata, lo stile di vita autentico e l’eccellenza enogastronomica. I turisti hanno premiato l’offerta regionale con un giudizio medio di 8/10, sottolineando la qualità dell’accoglienza e il rapporto qualità-prezzo.

Tra gennaio e agosto 2024, il Molise ha registrato oltre 2.000 soggiorni in abitazioni private, generando un indotto economico di circa 6 milioni di euro, con una spesa media di 104 euro per notte. Parallelamente, l’occupazione delle strutture ricettive ha raggiunto livelli incoraggianti, supportati dall’aumento delle prenotazioni online e dalla diversificazione dell’offerta.

Chi sceglie il Molise?

Il profilo del turista in Molise riflette le nuove tendenze della domanda:

37% sono Millennial, alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili.

30% dei visitatori ha una laurea, evidenziando un pubblico colto e curioso.

La maggioranza viaggia in coppia (45,2%), mentre il 48% dichiara un reddito medio o medio-alto.

Le principali motivazioni di viaggio includono il contatto con la natura, il desiderio di relax, la ricchezza del patrimonio artistico e l’offerta gastronomica locale.

Una rete imprenditoriale in evoluzione

Con 2.716 imprese turistiche attive e quasi 10.000 addetti, il comparto turistico rappresenta il 9,3% dell’economia regionale, in linea con il trend di crescita nazionale. La vivacità imprenditoriale del Molise si esprime nella forte presenza di imprese femminili (10,1%) e giovanili (13%), che riflettono un tessuto economico dinamico e innovativo.

L’impegno per il futuro è chiaro: 7 imprese su 10 ritengono essenziali competenze green e digitali, dimostrando una sensibilità verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, pilastri del turismo moderno.

Le prospettive per il futuro

I risultati del 2024 mostrano che il Molise può essere pronto a raccogliere le sfide di un turismo sempre più competitivo.

La Camera di Commercio del Molise continuerà a promuovere il territorio e a sostenere gli operatori, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, valorizzare le eccellenze locali e consolidare il posizionamento della regione nel panorama nazionale. E’ necessario che l’intero sistema, tanto istituzionale quanto imprenditoriale continui ad investire sul miglioramento del giudizio percepito dai turisti. In particolare, dal punto di vista imprenditoriale occorre proseguire nel miglioramento della qualità dell’accoglienza nelle strutture di alloggio, aspetto per il quale il giudizio dei turisti intervistati è uno dei più bassi tra quelli presi in considerazione.