Pesca e agricoltura, stabiliti i parametri per il credito d'imposta

TERMOLI. Da Federpesca giunge l’informazione che «L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 429889 del 28 novembre 2024 ha determinato la percentuale del credito di imposta fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese operanti nel settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Come anticipato nel nostro intervento del 28 ottobre 2024 la misura del credito di imposta utilizzabile è stabilito dall’Agenzia delle Entrate rendendo nota la percentuale applicabile sul credito richiesto nell’istanza presentata.

Il provvedimento sopra indicato ha specificato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo richiesto. Ricordiamo che l’ammontare massimo del credito spettante è determinato moltiplicando il credito di imposta richiesto per la percentuale resa nota dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, nella fattispecie, è del 100%. Il codice tributo, istituito con Risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024 e da indicare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito, è “7036”, da esporre nella sezione Erario nella colonna imposti a credito. L’importo di 90 milioni di euro stanziato a copertura è risultato di gran lunga superiore al credito richiesto che è risultato pari a euro 27.204.974, somma quest’ultima interamente coperta dalle risorse stanziate».