Schlein (Pd): «Far ripartire la Gigafactory di Termoli, quello è un progetto strategico»

TERMOLI. Sollecitata negli ultimi giorni a dire qualcosa di sinistra dal leader di Azione, Carlo Calenda, Elly Schlein, segretaria del Pd, dopo l’intervento a Pomigliano d’Arco, per la vicenda Transnova, è tornata ieri anche a Pescara a dire la sua sulla vertenza Stellantis e si è riferita chiaramente alla Gigafactory di Termoli.

«Abbiamo chiesto a Stellantis di riprendere gli investimenti in ricerca e sviluppo, perché abbiamo visto segnali di smobilitazione preoccupanti da questo punto di vista e abbiamo chiesto di far ripartire il progetto della Gigafactory di Termoli perché quello è un progetto strategico», parole rpronunciate nel corso del suo intervento alla conferenza programmatica del partito dem abruzzese – come riferisce l’Ansa - se noi vogliamo sviluppare una filiera industriale nuova, dobbiamo averne tutte le componenti. La ricerca e lo sviluppo sulla filiera della batteria e dell'accumulo - aggiunge - può vedere il nostro Paese alla guida. Ne abbiamo le competenze, abbiamo una vocazione straordinaria, abbiamo una tradizione industriale importantissima, non la dobbiamo abbandonare. Chi pensa che questo paese possa campare solo di servizi e di turismo, commette un errore madornale.

Noi abbiamo bisogno della nostra manifattura, di prenderla per mano, di accompagnarla in un futuro. Quello che ci sembra di vedere è un segnale di smantellamento che parte dall'indotto, ma poi arriva a ridurre e chiudere in prospettiva le produzioni in Italia. Noi - dice - non ce lo possiamo permettere. Noi avremmo bisogno che il Governo e Stellantis si assumessero fino in fondo le proprie responsabilità su alcuni punti chiave. Il tavolo sull'automotive va fatto a Palazzo Chigi, come chiedono i sindacati, perché non è una questione settoriale.

L'automotive tocca tutte le linee di manifattura, dai semiconduttori all'acciaio, tutte, nessuna esclusa, quindi non è una questione che si può trattare a compartimenti stagni e il tavolo che hanno fatto al Mimit si è rivelato inutile in questi mesi. Quindi - dice ancora - abbiamo chiesto a Giorgia Meloni di convocare questo tavolo a Palazzo Chigi, di affrontarlo con grande serietà. Il governo deve fare alcune cose. Il governo deve anzitutto eliminare il taglio folle di 4,6 miliardi al Fondo per l'auto nel momento di più grave crisi del settore».