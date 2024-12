Innovazione e Ricerca: verso nuovi orizzonti

CAMPOBASSO. Alta formazione scientifica, innovativa e internazionale, con giovani studentesse e studenti di Dottorato, saranno al centro di UniMol PhD EXPO 2024, l’evento organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi del Molise e pensato per dare risalto all'impegno, alle analisi e agli studi delle future generazioni di ricercatrici, ricercatori, studiosi/e. Ma è anche un'occasione significativa e ideale per mettere in rete giovani eccellenze accademiche, enti, aziende e realtà culturali del territorio, promuovendo l’importanza della ricerca e l’innovazione come motori di sviluppo.

E il tema tema dell’edizione 2024, Innovazione e Ricerca: Verso Nuovi Orizzonti, rispecchia proprio tale consapevolezza e riflette l’impegno di UniMol nell'accompagnare e favorire la crescita delle competenze scientifiche e nel promuovere e assicurare il dialogo tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, contribuendo alla costruzione di nuove prospettive di sviluppo fruibili e a disposizione del contesto territoriale.

Ed ecco che giovani dottorande e dottorandi saranno pronti a presentare le loro analisi, studi e le sorprendenti attività di ricerca svolte, originali e innovative, in una importante vetrina istituzionale e accademica, ma aperta e rivolta anche, all’intero tessuto istituzionale, socio-economico, produttivo e culturale. Una giornata nel corso della quale verranno trattate tematiche di ampio respiro e di particolare attualità e rilevanza, dove futuri ricercatori e future ricercatrici saliranno in cattedra per abbracciare, nelle loro esposizioni, una varietà di ambiti: dalle aree tecnico-scientifiche e biomediche, a quelle umanistico-letterarie, economiche e giuridiche.

In un quadro simile non poteva che esserci, come testimonial e ospite di rilievo, una personalità di spicco nel panorama accademico internazionale, che, con la sua lectio, esplorerà le sfide e le opportunità legate all'innovazione in contesti globali.

Si tratta di Massimiliano Nicolini, ricercatore in scienze dell’informazione, membro italiano del Metaverse Standards Forum, IA specialist che da oltre 25 anni dirige il dipartimento ricerca e sviluppo sulle intelligenze artificiali e VRO (Virtual Reality Overlay) di Olimaint, e che a marzo 2023 è stato inserito tra le 100 personalità a livello globale fautori del cambiamento dal comitato di valutazione dell’WMS, insieme a capi di Stato, premi Nobel e grandi personaggi della storia e della civiltà contemporanea.

Il programma della giornata, ricco e variegato, dopo i diversi interventi e la lectio di Nicolini dal titolo "Oltre l'avanguardia: BRIA come motore della ricerca informatica avanzata", alle 11.30, si sposta dall'Aula Magna in direzione del Data Science Lab di UniMol, per le Sessione poster digitali; Il pomeriggio (ore 14.30) si pare con un Mini-Hackathon per finire alle 17.00 con la consegna delle pergamene ai Dottori di Ricerca.

Tra le 18.00 e le 20.00 chiusura lavori con musica dal vivo con The Cavern – Brit rock and more (II edificio polifunzionale – spazio centrale tra le aule: 160 posti "Franco Modigliani" e 200 posti "Antonio Genovesi").

L’appuntamento è per martedì 10 dicembre, a partire dalle ore 10, nell’Aula Magna di Ateneo in Via F. De Sanctis, Campobasso.