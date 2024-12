Trattori in corteo e perseveranza nonostante le difficoltà, il "Ringraziamento" Coldiretti a Termoli

La Giornata del ringraziamento Coldiretti a Termoli

TERMOLI. Una seconda domenica di dicembre, quella tradizionalmente deputata alla festa del Ringraziamento Coldiretti a Termoli, coincisa con l’Immacolata Concezione.

Sfilata dei trattori anche in centro, con esposizione dei mezzi agricoli, anche d’epoca, in via Po, la messa con padre Enzo Ronzitti e la benedizione dei trattori.

Manifestazione organizzata dalla sezione di Termoli, presieduta da Aldo Tanassi.

La sezione di Termoli vanta oltre 400 iscritti locali e almeno 800 con le altre sei località che vi fanno capo: San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Petacciato, Campomarino, Portocannone e San Martino in Pensilis.

A conclusione del raduno, concluso col pranzo contadino, dal presidente Tanassi «Un ringraziamento a tutti gli enti e le persone coinvolte nell’organizzazione di questa giornata, quindi al comune di Termoli, alle forze dell'ordine che hanno scortato il corteo dei mezzi agricoli, alla parrocchia di San Pietro e Paolo in particolare modo a padre Enzo, a tutti i partecipanti che rendono ogni Giornata del ringraziamento una tradizione che persevera negli anni, anche in periodi di grande difficoltà per il comparto agricolo, un ringraziamento speciale a Peppino Del Ciotto memoria storica della giornata del ringraziamento a Termoli.

Riprendendo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spese durante la celebrazione degli 80 anni dalla fondazione della Coldiretti, l’auspicio è quello di ridare dignità agli agricoltori e al settore agricolo che con grande sforzo e passione riescono a mantenere in vita un comparto messo in ginocchio da eventi atmosferici catastrofici, danni da un'incontrollata fauna selvatica e dalla forte instabilità dei mercati dovuti a importazioni di prodotti extra Ue non rispondenti agli standard Europei».

