Stellantis, Roberti dialoga con Urso: "Impegnati a lavorare in sinergia a tutela del territorio"

TERMOLI. Mimit, colloquio tra il ministro Urso il presidente del Molise Roberti in vista del tavolo Stellantis.

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli e i principali dossier industriali del territorio molisano sono stati i temi al centro del colloquio telefonico tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Il confronto si inserisce all’interno della serie di appuntamenti preparatori al Tavolo Stellantis del 17 dicembre che il Ministro sta tenendo con i rappresentanti delle Regioni dove hanno sede gli stabilimenti produttivi del Gruppo.

Durante il colloquio Urso e Roberti hanno fatto il punto sulle prospettive del progetto della Gigafactory di Automotive Cells Company (ACC) - joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies - che si pone l'obiettivo di riconvertire lo stabilimento ex-Fiat per produrre batterie per veicoli elettrici.

Il colloquio con il governatore Roberti è il quinto effettuato dal Ministro e segue quelli avuti con i presidenti dell'Abruzzo Marco Marsilio, del Piemonte Alberto Cirio, dell’Umbria Stefania Proietti e dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale.

“Siamo tutti impegnati nella risoluzione di questa vertenza – il commento del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti – Il Ministro Urso è in stretto contatto coi territori interessati al rilancio degli stabilimenti Stellantis. Il lavoro che si sta portando avanti è in sinergia tra tutti gli attori interessati e da parte del Ministro Adolfo Urso, che ringrazio per la grande attenzione, così come da parte nostra, c’è la ferma volontà di trovare una soluzione per il rilancio del settore dell’automotive, perché prima di tutti ci sono i migliaia di lavoratori impiegati direttamente e coinvolti nell’indotto e, quindi, per tutelare l’economia italiana”.