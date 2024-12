Rendiconti e atti finanziari, cinque pareri positivi dalla Prima commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente Roberto Di Pardo si è riunita nella mattinata la Prima Commissione permanente che, dopo ampia e approfondita discussione, ha espresso parere favorevole a tre atti amministrativi e a due proposte di legge:

«Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla legge regionale 17.07.2024 n. 5 ad oggetto: "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021"», DGR n. 526/2024 (il parere è stato espresso con 3 voti favorevoli, Di Pardo, Niro e Sabusco, e 2 contrari, Fanelli e Gravina);

«Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022. Riapprovazione del Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022 per effetto del dispositivo adottato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise nell'udienza del 23 ottobre 2024 in merito al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022»[DGR n. 527/2024] (il parere è stato espresso con 3 voti favorevoli, Di Pardo, Niro e Sabusco, e 2 contrari, Fanelli e Gravina);

deliberazione della Giunta regionale n. 528/2024: «Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022. Riapprovazione del Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2022 per effetto del dispositivo adottato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise nell'udienza del 23 ottobre 2024 in merito al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022», DGR n. 528/2024 (il parere è stato espresso con 3 voti favorevoli, Di Pardo, Niro e Sabusco, e 2 contrari, Fanelli e Gravina);

proposta di legge n. 50, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la rappresentanza e difesa della Regione Molise nei procedimenti innanzi a: TAR Molise, rg n. 16/2010, sentenza n. 992/2011; C. Stato, rg n. 4192/2012, sentenza n. 1462/2013; C. Stato rg nn. 6319-6320-6321/2010, ordinanze nn. 371-4197- 4901/2010; TAR Molise rg n. 212/2004, sentenza n. 186/2011; C. Stato rg n. 8412/2011, sentenza n. 3867/2017; TAR Lazio rg n. 8693/2012, sentenza n. 9868/2013; TAR Molise rg n. 496/2007, sentenza 603/2013; TAR Molise rg n. 497/2007, sentenza n. 604/2013; Tar Molise rg n. 498/2007, sentenza n. 605/2013" (il parere è stato espresso con 3 voti favorevoli, Di Pardo, Niro e Sabusco, 1 voto contrario, Fanelli, e un astenuto, Gravina);

proposta di legge regionale n. 51, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera a, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Decreto ingiuntivo n.385/2019 (n.1330/19 R. G. Tribunale di Campobasso)” (il parere è stato espresso con 3 voti favorevoli, Di Pardo, Niro e Sabusco, e 2 contrari, Fanelli e Gravina).

La Commissione, parimenti, ha espresso parere non favorevole alla proposta di deliberazione, a firma del consigliere Romano, ad oggetto "Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies e/o quinquies della L. 241/90 della Delibera del Consiglio regionale n. 36 del 12.12.2023, concernente il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione ancora da ripianare al 31.12.2022" (il parere è stato espresso con 2 voti favorevoli, Fanelli e Gravina, e 3 contrari, Di Pardo, Niro e Sabusco).

In ultimo il presidente Di Pardo ha avocato a sé il compito di relazionare sulla proposta di legge regionale n. 52, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023", il cui esame continuerà nelle prossime sedute della Commissione.