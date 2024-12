Soste a pagamento, oltre 2mila euro al giorno i proventi lordi in città

TERMOLI. Quanto frutta al Comune di Termoli (e alla Publiparking srl) il servizio di gestione delle soste a pagamento in città?

Più del previsto, a quanto pare, poiché è stato necessario assumere un capitolo di bilancio in entrata superiore alle previsioni.

Il Comune di Termoli riconosce alla Publiparking Srl, a titolo di corrispettivo, l'aggio netto di gara calcolato sull’ammontare lordo delle riscossioni, pari al 36%, oltre all’Iva, per la sosta a pagamento nelle aree urbane di sosta scoperte e il 54% + Iva per la sosta a pagamento nel parcheggio multipiano di via Campania.

Inoltre, a titolo di rimborso per mancato introito, spetta alla Publiparking, in ottemperanza allo stesso art. 3, il pagamento del corrispettivo pari a 7 euro per ogni accertamento elevato dal personale ausiliare della sosta, aggi che sono trattenuti direttamente dal gestore sulle somme riscosse e che lo stesso è obbligato ed emettere per il pagamento dell’aggio regolare fattura.

Nel 2024 la somma presuntiva in uscita è di 403.900, su una somma complessiva in entrata di 775mila euro, mentre in precedenza la previsione era stata fatta su 730mila euro.