Potenziamento dei Centri per l'Impiego, l'impegno assunto in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di ieri mattina ha provveduto ad esaminare ed approvare a maggioranza (con 10 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto), così come emendato in aula a seguito della discussione fatta in sede di Conferenza Capigruppo (che si è svolta su convocazione ad horas del Presidente Pallante a seguito della sospensione della seduta consiliare) un Ordine del Giorno, a firma dei consiglieri Pallante, Cofelice, Passarelli, Sabusco e Cavaliere, ad oggetto «"Vincitori della procedura concorsuale presso l'Amministrazione Regionale per il potenziamento dei Centri dell'Impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018" Impegno al Presidente della Giunta regionale». L’atto di indirizzo è stato discusso in maniera congiunta con un'altra mozione -che, però, posto in votazione dopo l’odg non ha raggiunto il numero di consensi necessario alla sua approvazione (7 favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto)- avente ad oggetto la stessa questione presentata dai Consiglieri Fanelli, Salvatore, Romano, Gravina e Primiani.

L’ordine del giorno è stato illustrato all’Aula dal consigliere Cofelice, la mozione dalla consigliera Fanelli. Sono quindi intervenuti in sede di discussione generale e per dichiarazione di voto i Consiglieri Salvatore, Romano, Primiani, Greco e l’Assessore Cefaratti.

In particolare, il Consiglio regionale con l’atto di indirizzo approvato impegna il presidente della Giunta regionale a voler definire e porre in essere tutte le opportune soluzioni, per quanto di competenza, compresi tutti gli adempimenti di bilancio prodromici e previsti dalla legge, necessari a portare a termine le assunzioni dei lavoratori vincitori della procedura concorsuale presso l’amministrazione regionale per il potenziamento dei Centri per l’Impiego.