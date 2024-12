Retribuzioni Atm ancora ferme al palo, l'ennesimo sollecito da UilTrasporti

TERMOLI. Un sollecito urgente, quello della UilTrasporti nazionale, nonostante l'approvazione dell'assestamento di bilancio alla Regione Molise, sul mancato pagamento delle retribuzioni al personale Atm Molise, indirizzato a presidente della Giunta regionale, prefetto e anche componenti parlamentari.

«Considerato il perdurare della situazione di incertezza che affligge i dipendenti della Atm Molise a causa della mancanza di erogazione delle passate mensilità; considerato che ad oggi non esistono ancora scadenze certe riguardo ai tempi di erogazione delle retribuzioni; considerato che attualmente l’azienda non ha volontà di anticipare le somme spettanti al personale coinvolto; considerato che la grave condizione economica e sociale non può essere scaricata sui lavoratori e le loro famiglie, ancor di più in questo periodo di festività; considerato che il quadro che si sta delineando è quello di uno stato di agitazione che avrà un impatto significativo sull’utenza Molisana.

Sollecitiamo le autorità competenti affinché attuino tutte le misure necessarie per affrontare concretamente questa problematica e rispettare le correte tempistiche dei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori».