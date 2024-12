Obiettivi ambiziosi: "Rendere il mercato ittico e la filiera della pesca termolese i più innovativi d'Italia"

Innovazione nel mercato ittico: l'intervista all'assessore Michele Cocomazzi

TERMOLI. Mercato ittico di Termoli e filiera della pesca termolese con l’ambizione di diventare l’ambito più innovativo d’Italia.

Stamani, Comune di Termoli, delegati delle marinerie, struttura del mercato ittico a confronto in sala consiliare con la società Infoteam, start-up che ha ideato una rivoluzionaria gestione dei mercati ittici con asta elettronica anche on-line.

E-fish è una soluzione altamente innovativa per la gestione completa delle aste dei mercati ittici all'ingrosso e di tutte le operazioni di compravendita degli operatori di settore, che consente l'interazione anche online.

All’incontro aperto dal sindaco Nicola Balice, hanno preso parte l’assessore alle Attività Produttive, Bilancio e Suap Michele Cocomazzi e Antonio Plescia, settore lavori pubblici, patrimonio, sportello unico per le attività produttive del Comune di Termoli, oltre all'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola.

Relazioni a cura di Luca Di Nicola, product manager e-fish, R&D manager Infoteam srl, Nicola Bianconcini amministratore Factor Dev srl, Francesco Mercuri ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche, Paolo Bitonto project manager Digimat, Luca Di Nicola product manager E-Fish, R&D manager Infoteam e Alessandro Mei ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL PROGETTO

I mercati ittici, comunali e a gestione privata, che si avvalgono dell’innovativo software gestionale ideato da Go Infoteam, sono riusciti a crescere in termini di produttività e profitto.

Nel corso del 2022 Infoteam ha contribuito alla presentazione del progetto finanziato dall’UE, nell’ambito del programma di ricerca ed innovazione Horizon Europe (FARM2FORK), assieme ad altri 27 partner internazionali fra cui PMI, Università e Centri di ricerca europei oltre che di Cina e Israele.

Il progetto finanziato per un totale di circa 6 milioni di euro prevede di dimostrare la possibilità implementare “sistemi innovativi di produzione di alimenti funzionali basati su una catena del valore sostenibile utilizzando materie prime marine e d’acqua dolce destinato a consumatori europei coscienziosi” e avrà una durata di 36 mesi.

Nell’ambito del progetto Infoteam metterà a disposizione tutte le proprie competenze in ambito ICT e Blue Economy sviluppando una piattaforma di market-place e una applicazione per dispositivi mobili utilizzando tecnologie IoT, sistemi avanzati di analisi dei dati per il tracciamento e la minimizzazione degli scarti alimentari attraverso l’intera catena di valore, rafforzando la fiducia dei consumatori. Un ulteriore passo avanti per le competenze di Infoteam nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative applicate ai settori della blue economy e della sicurezza alimentare.

Il Comune di Termoli ha beneficiato dei fondi Feamp 2014/2020 per il progetto di ammodernamento del sistema d’asta del mercato ittico all’ingrosso di Termoli; la Infoteam Srl era rimasta aggiudicataria dell’intervento di ammodernamento del Sistema d'asta del mercato ittico all'ingrosso di Termoli”.

Si tratta di una Pmi Innovativa, iscritta alla Anagrafe Nazione delle Ricerche nella Sezione Speciale - Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca - istituita dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che negli ultimi anni ha avviato attività di ricerca e sviluppo collaborando con numerosi centri di ricerca, università e poli di innovazione tecnologica internazionali, come abbiamo già evidenziato.

Nell’ambito dei temi legati alla Blue Economy Infoteam, assieme ai partenariati cui era associata, ha visto finanziati due progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, in corso di conclusione e consegna entro giugno 2025; chiesta l’adesione a titolo gratuito ai progetti canditati nell’ambito della “Blue Economy Infoteam” che consentono di migliorare ed implementare i servizi mercatali forniti dal mercato ittico di Termoli.

Nello specifico i progetti proposti sono:

1. “SPACE2SEA” che prevede lo sviluppo di una piattaforma, basata su tecnologie satellitari e l’utilizzo di Blockchain, finalizzata a raccogliere e certificare dati satellitari, della pesca ed ambientali per implementare una filiera ittica sicura;

2. “IASAI” che prevede l’integrazione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento automatico delle specie ittiche, su sistemi di commercializzazione all’asta dei prodotti della pesca.

Un’offerta ritenuta meritevole di condivisione, in quanto il Comune da sempre si impegna ad assumere azioni volte ad aumentare i servizi ed implementare l’infrastruttura tecnologica del nuovo mercato ittico comunale, atteso che con l’introduzione e l’applicazione di questi due progetti il mercato ittico all’ingrosso di Termoli può essere assunto a riferimento anche di altre strutture del settore per l’elevato alto tasso di innovazione.