Ex Sevel: dal 7 al 19 gennaio torna la cassa integrazione

Il 15 dicembre recupero sul Turno C

ATESSA. "Nella riunione odierna, la Direzione di Stellantis Atessa ha illustrato al Comitato Esecutivo di Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf, l'attuale situazione di mercato e ha comunicato al Comitato di fare ricorso precauzionalmente e in modo preventivo, a ulteriore periodo di Cigo, dal 7 gennaio al 19 gennaio 2025 compreso per un numero massimo, fino a 1500 dipendenti del Plant.

Inoltre l'azienda ci ha comunicato un turno di recupero, il 15 dicembre sul Turno C , per la giornata non lavorata del 3 luglio 2024".

Lo rende noto il Comitato Esecutivo.