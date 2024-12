In attesa che si sblocchi il progetto di Termoli, Acc potenzia la Gigafactory in Francia

TERMOLI. E’ la settimana delle Gigafactory, sperando anche che la prossima lo possa diventare, visto il tavolo del 17 dicembre, al Mimit, dove si riunirà il tavolo Stellantis Italia.

La stampa transalpina ha divulgato una notizia sul potenziamento della fabbrica francese, di Acc, unica Gigafactory già operativa in Europa della società, quella francese.

La joint-venture starebbe per firmare un prestito con cui avviare il secondo blocco di produzione, che aumenterà la produzione di batterie elettriche, seppur in un trend del mercato davvero low. L’impegno finanziario varrebbe poco oltre il miliardi di euro, come ha confermato il quotidiano transalpino Les Echos.

Attualmente, il sito di Douvrin Billy-Berclau è impostato su un blocco di produzione dalla capacità massima di 15 GWh. Il secondo blocco di 13 GWh è già in costruzione e qui si investiranno i fondi raccolti col credito bancario. La Gigafactory produce batterie Nmc, dalla densità energetica più elevata ma più costosa, adatte ai veicoli elettrici più grandi e di fascia alta. «La costruzione di un terzo blocco di produzione in Francia, che porterebbe la capacità totale del sito a 40 GWh, non è ancora stata decisa», ha detto il portavoce.

Ricordiamo che il progetto di Acc in Europa prevedrebbe, il condizionale è d'obbligo, fino alla conferma del piano industriale, tre impianti, oltre a quello della regione Hauts de France, anche Termoli, naturalmente, e Kaiserslautern. in Germania.