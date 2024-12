Sviluppo rurale, via libera ai pagamenti per 3 milioni di euro

CAMPOBASSO. L’assessore all’Agricoltura, Salvatore Micone, annuncia con soddisfazione il via libera da parte di Agea per l’erogazione dei pagamenti, pari a circa 3 milioni di euro, relativi alle misure a superficie del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2023-2027 relative all’ annualità 2023 bloccate al 30 giugno.

Dopo mesi di trattative e un intenso confronto con le Autorità competenti, il risultato è stato formalizzato durante l’incontro del 9 dicembre scorso. Grazie all’impegno della struttura dell’Assessorato e alla collaborazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’Agricoltura e Agea, i pagamenti, precedentemente sospesi per il superamento del limite della riserva regionale, potranno finalmente essere erogati.

“Questo traguardo -ha dichiarato l’Assessore Salvatore Micone- rappresenta un’importante vittoria per l’agricoltura molisana. Le aziende agricole, che da mesi aspettavano con legittima preoccupazione, potranno ora beneficiare di risorse fondamentali per il loro sviluppo e la continuità delle attività. La ripresa dei pagamenti è resa possibile grazie alla deroga richiesta dall’Autorità di Gestione nazionale in relazione ai limiti della riserva, conformemente all’articolo 5 del Regolamento (Ue) n. 2022/127. Questa misura, insieme all’accordo tra le amministrazioni, garantirà la gestione finanziaria delle risorse senza il rischio di mancati riconoscimenti da parte della Commissione Europea. Il nostro obiettivo è quello di costruire un sistema agricolo molisano più forte, innovativo, capace di semplificare e velocizzare le procedure amministrative, al fine di affrontare le sfide future con fiducia e determinazione".