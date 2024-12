Venerdì lo sciopero Usb: «Su Termoli si rischia il disastro, il Governo la smetta di ossequiare Elkann»

TERMOLI. Per l’Usb «Su Termoli si rischia il disastro, il Governo la smetta di ossequiare Elkann». «Lo sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base il 13 dicembre ha tra i suoi temi centrali, la questione della deindustrializzazione di questo paese in un quadro dove incombe una transizione ecologica e digitale che da opportunità rischia di diventare (o forse lo è già) lacrime e sangue, pagata completamente dai lavoratori.

Uno degli emblemi italiani di questo scenario è lo stabilimento Stellantis a Termoli su cui incombe un pesante quadro di incertezza che si conferma ulteriormente dopo l'annuncio dell'accordo con la cinese Catl per la nuova Gigafactory, 4,1 miliardi di investimento che sembrano essere quasi una pietra tombale su Termoli che rimane ferma al palo coi suoi 2mila lavoratori che non sanno nulla del proprio futuro e devono aggrapparsi all'ennesima promessa che si, c'è uno slittamento, ma che poi forse, vedremo, nel 2025 sarà sciolta la riserva sul progetto della Gigafactory.

Peccato che nel frattempo non c'è un solo stabilimento italiano a montare motori prodotti in Italia e la produzione viene depauperata costantemente, con la chiusura di linee di produzione e già oggi mancano i volumi produttivi necessari a sostenere la forza lavoro ed una deadline certa, quella si, che è quella del 2028 dove dell'attuale produzione non rimarrà più nulla. Gli ammortizzatori sociali sono una costante di questa popolazione lavorativa ed è assolutamente inaccettabile che le scelte di Stellantis non vengano contrastate con fermezza dal Governo che al di là delle dichiarazioni del Ministro Urso, ci sembra fin qui troppo debole, sempre prostrato nei confronti di Elkann. Il Ministro Tajani afferma che per l'auto ci sarà un miliardo di euro a disposizione, la nostra organizzazione si chiede e chiede di spiegare con chiarezza quali saranno le condizionali poste sull'ennesimo aiuto di stato.

Continuiamo a ribadire che sul settore dell'auto serve un piano straordinario di investimento ma anche di visione sistemica (energia, infrastrutture, transizione delle competenze dei lavoratori). Senza un intervento diretto di stato, continueremo a vedere gli interessi pubblici calpestati da quelli del privato, per arricchire pochi azionisti senza scrupoli. Il 13 dicembre sarà sciopero generale, anche per i lavoratori Stellantis. Perché senza i lavoratori e le lavoratrici non può esserci nessuna transizione».