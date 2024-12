Stellantis: «Vogliamo mantenere l'attività in Italia», ma le parti sociali vogliono fatti e non promesse

L'intervento delle segreterie metalmeccaniche dopo l'incontro con Imparato

TERMOLI. «La mia ossessione è di mantenere l'attività in Italia», questa l'affermazione di Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa allargata di Stellantis, dopo l'incontro con i sindacati in vista del tavolo del 17 dicembre al Mimit e ripresa dall'Ansa.

«Sono state due ore di discussione, di confronto, ma anche di proposte e di idee per fare di questo Paese, l'Italia, il punto centrale della strategia di Stellantis. Tutti sappiamo che il 2025 sarà un anno difficile, di enorme trasformazione, dobbiamo essere uniti. Maserati - ha detto ancora - merita un piano a sé, non possiamo rispondere oggi. Il piano ci sarà, ma non ora. Ne parleremo più avanti. Serve qualcosa di più strutturato e di impatto, Santo Ficili sta lavorando su questo. Arriverà al più presto possibile».

«Per riconquistare la fiducia dell’Italia, Stellantis deve passare dalle dichiarazioni di principio ai fatti concreti. Le risposte le chiediamo già a partire dal 17 dicembre al tavolo ministeriale, sulle missioni di ciascun stabilimento e sulle innumerevoli imprese dell’indotto che rischiano una imminente chiusura. Oggi invece da Stellantis abbiamo ascoltato parole distensive, ma ancora nessun progetto nuovo e significativo. Anzi il 2025 sarà un anno terribile con gli stessi volumi produttivi del 2024 e solo nel 2026 forse inizieremo a vedere una inversione di tendenza». Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, al termine dell’incontro tenutosi a Torino con il responsabile europeo di Stellantis, Jean-Philippe Imparato.

«Non possiamo accontentarci - aggiungono Palombella e Ficco - di promesse che dovrebbero realizzarsi nel 2030, sostanzialmente impossibili da verificare e in ogni caso inadeguate a fronteggiare la situazione di emergenza che stiamo attraversando. La transizione all’elettrico e la difficile integrazione fra Fiat e Peugeot stanno determinando una crisi violenta che richiede azioni immediate, nuovi modelli di larga diffusione e non esclusivamente elettrici. Forse la situazione in prospettiva più grave è quella di Termoli, dove dopo la rottura al tavolo ministeriale è stata sospesa la creazione della gigafactory, ma nel corso del 2025 scadranno gli ammortizzatori sociali nel reparto delle Mascherine a Mirafiori, a Cassino e a Melfi. Anche sull’indotto, la vittoria della battaglia su Trasnova deve presagire ad un cambiamento complessivo del modo di Stellantis di porsi verso le imprese fornitrici e invece abbiamo ancora lavoratori che rischino il licenziamento a breve».

«Che il giorno 17 dicembre si risolva tutto come d’incanto - concludono Palombella e Ficco - purtroppo non è realistico. Sarebbe più credibile invece iniziare a lavorare per un effettivo cambio di atteggiamento di Stellantis verso l’Italia e del Governo verso il settore automotive, focalizzandosi su soluzioni concrete per ciascuna fabbrica e ciascun centro ricerca e di staff. Si conferma che la situazione è tanto grave da richiedere l’intervento della Presidenza del Consiglio, così come da noi ripetutamente richiesto».