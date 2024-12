«Il settore ittico può guardare al 2025 con rinnovata fiducia»

TERMOLI. Il settore ittico italiano può guardare al 2025 con rinnovata fiducia, grazie all’impegno concreto del Ministro Francesco Lollobrigida e della Direzione Generale della pesca a difesa del settore. Dopo due giorni di intense negoziazioni per decidere le possibilità di pesca nel 2025, il Consiglio Agrifish si è concluso con importanti decisioni. «Il lavoro duro di questi mesi - dichiara la direttrice di Federpesca Francesca Biondo - tra riunioni, comunicati e documenti congiunti a livello nazionale ed europeo, e continui confronti con gli operatori ittici e con le istituzioni per portare le nostre istanze contro la proposta della Commissione, ha portato a un risultato più positivo: la tanto temuta riduzione dell'attività di pesca a livelli insostenibili per gli operatori, in particolare nel Mediterraneo Occidentale, si è rivelata meno severa di quanto inizialmente previsto, offrendo un respiro di speranza al settore».

«La Commissione europea aveva difatti proposto una riduzione del 38% per le attività di pesca demersale nelle Mediterraneo occidentale (GSA 8-9-10-11), entrando di fatti in una “fase permanente” del Piano pluriennale che regola la pesca in quest’area - continua la direttrice di Federpesca Biondo. Una fase che tuttavia non era mai stata preannunciata fino a poco tempo fa, lasciando gli operatori della pesca in un clima di incertezza e preoccupazione, con la paura di doversi adattare rapidamente a scenari e normative imposte dall’alto senza alcun confronto e con il rischio di un reale smantellamento del comparto. Tuttavia, grazie al negoziato, attraverso una serie di misure di compensazione, l’Italia potrà mantenere gli stessi giorni di pesca del 2024».

«Nonostante la flessibilità mostrata dal nuovo Commissario per la pesca Kadis, resta il fatto che l'approccio adottato dalla Commissione europea, in particolare negli ultimi mesi, continua a sollevare preoccupazioni. Decisioni che avranno un impatto su migliaia di pescatori e famiglie devono essere prese in modo equo e basate su un processo decisionale trasparente, partecipativo e efficace. Non pertanto costruito su scelte improvvisate all’ultimo momento, ma fondato su una riflessione attenta e pianificata, capace di considerare tutti gli aspetti e le implicazioni a lungo termine. Diventa dunque fondamentale nel 2025 valutare i risultati degli scorsi anni e prendere decisioni congiunte per garantire un futuro al settore, che sia sostenibile a livello economico, ambientale e sociale», conclude la Biondo. Interviene anche Fedagripesca: «La proposta messa sul tavolo dall’Esecutivo Ue prevedeva il 38% di riduzione dei giorni di pesca per il 2025. I negoziati del Consiglio Europeo dell'Agricoltura e della Pesca si sono conclusi con un risultato senza precedenti: per tutto il 2025 nessuna riduzione dei giorni di pesca per la flotta a strascico italiana. È la prima volta che l’Italia ottiene un simile successo, proteggendo concretamente il futuro del settore ittico e delle marinerie nazionali.

Era inoltre previsto un taglio della quota gambero viola (Ara) e gambero rosso (Ars) rispettivamente del 18% e del 29% rispetto al livello 2024. Sempre a difesa del nasello, erano poi previste altre misure che interessano i palangari (-25% di giorni di pesca nel 2025 rispetto al 2024) e per gli attrezzi da posta (Gns, Gnd e Gte), introducendo per la prima volta un limite di cattura sul nasello.

Alla fine il risultato ottenuto è positivo grazie alla caparbietà del Ministro Lollobrigida: 1) grazie ad un articolato set di misure di compensazione, incrementato rispetto al 2024, l’Italia potrà di fatto annullare l’intero taglio proposto dalla Commissione Ue (misure che interessano le reti gemelle ed altre che attengono alle chiusure spazio-temporali delle 3 Gsa interessate); 2) ridotto al 6% il taglio della quota di gamberi di profondità, sia viola (ARA) che rosso (ARS); la misura avrà un impatto pressoché neutro sulla flotta coinvolta atteso che già il TAC 2024 non è stato interamente consumato e che entro il luglio cesserà l’attività di circa il 15% dell’intera capacità della flotta, misurata in GT, nell’area del westmed per effetto del bando delle demolizioni; 3) ridotto dal 25% al 13% il taglio dei giorni di pesca per i palangari; 4) ridotto il taglio di nasello in peso vivo pescato da attrezzi da posta [GNS (reti da posta ancorate), Gnd (reti da posta derivanti) e Gtr (tremagli)]: dal 2025 ci sarà un tetto alle catture pari a 261,5 tonnellate rispetto alle 215,5 tonnellate proposte in partenza dalla Commissione europea. Per il 2025 possiamo tirare un sospiro di sollievo».