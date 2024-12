La Gigafactory di Termoli il "dossier" più critico al tavolo Stellantis

TERMOLI. Per il segretario generale Fim-Cisl Ferdinando Uliano: «Il cambio di passo di Stellantis deve determinarsi con novità concrete su investimenti e nuove produzioni. Uliano ha espresso le preoccupazioni e le aspettative del sindacato in vista dell’incontro del 17 dicembre con il responsabile europeo di Stellantis. Le sue dichiarazioni si concentrano sul futuro industriale di Stellantis in Italia, denunciando una situazione di crisi produttiva e occupazionale che richiede interventi concreti e urgenti. Uliano ha poi sottolineato che il piano attuale di Stellantis è insufficiente per contrastare il crollo dei volumi produttivi, che rischia di portare l’azienda a non superare le 500.000 unità annue in Italia. Per garantire la sicurezza occupazionale e la saturazione degli impianti, è necessario raddoppiare la produzione, raggiungendo almeno 1 milione di veicoli. Lo sciopero del 18 ottobre a Roma è stato il culmine di uno scontro tra il sindacato e l’azienda, che ha visto un deterioramento delle relazioni con il Ceo Carlos Tavares.

Uliano ha ribadito la necessità di assegnare una nuova piattaforma produttiva all’Italia, come la piattaforma “small”, attualmente utilizzata in altri Paesi europei. Questo sarebbe un passo essenziale per garantire il futuro degli impianti italiani. Per lo stabilimento di Termoli, il segretario ha chiesto certezze sul futuro della gigafactory e sulla transizione dai motori tradizionali alle batterie. La recente decisione di Stellantis di investire ulteriormente in Spagna ha aumentato le preoccupazioni per il futuro degli stabilimenti italiani. La produzione di Maserati è precipitata sotto le 10.000 unità annue, un dato drammatico rispetto al passato, quando superava le 50.000. Questo, insieme al rinvio del lancio della nuova Quattroporte, solleva interrogativi sul ruolo dell’Italia nello sviluppo del marchio. Anche il segmento dei veicoli commerciali, tradizionalmente un punto di forza, ha registrato una flessione. È fondamentale – ha detto il Segretario FIM – chiarire il ruolo strategico dell’Italia e garantire la tenuta dell’indotto, incluse le attività connesse e i lavoratori. Uliano ha anche chiesto garanzie sugli equilibri interni legati alla ricerca e progettazione in Italia e sottolineato come l’esaurimento degli ammortizzatori sociali in molti stabilimenti, mette a rischio molti lavoratori. Il leader FIM ha invitato Stellantis a utilizzare i profitti record del 2022 e 2023 per finanziare nuovi investimenti in Italia, garantendo il futuro dei lavoratori e degli impianti. Dall’incontro ministeriale del 17 dicembre, ha concluso Uliano – la Fim-Cisl si aspetta un cambio di passo deciso da parte di Stellantis, con azioni tangibili su tutti i fronti critici. In conclusione, il sindacato richiede un impegno concreto da parte di Stellantis per tutelare il futuro industriale e occupazionale in tutte le realtà di stabilimento e del settore automobilistico in Italia».

Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal, commenta: «Nell’incontro di oggi l’azienda Stellantis, rappresentata al massimo livello, ha cercato di ripristinare il clima di fiducia con

le oo.ss; intenzione che abbiamo apprezzato chiedendo che questo clima di fiducia venga riempito da verifiche puntuali, almeno trimestrali, direttamente tra azienda e sindacato, sull’evoluzione del mercato e i necessari aggiustamenti del piano industriale. Abbiamo consapevolezza che il 2025 sarà ancora un anno molto difficile e crediamo che il governo nazionale e quello europeo debbano almeno intervenire per bloccare l’odioso sistema delle multe e allungare i tempi in generale del Green Deal», continua Di Maulo.

«Inoltre, il Governo italiano deve rimettere in circolo per intero i 4,6 miliardi del piano pluriennale per l’Automotive, in quanto non è sufficiente alzare la dotazione per il solo 2025, perché i lavoratori e le aziende hanno bisogno di programmare per il futuro e non di ricontrattare anno per anno», prosegue Di Maulo.

«Le novità emerse non sono sufficienti a rassicurare in particolare per quanto riguarda Maserati e per la Gigafactory di Termoli che sembrano completamente uscire fuori dal piano che invece noi

riteniamo punti essenziali per affrontare il mercato in maniera positiva. Abbiamo, infine, detto all’azienda a chiare lettere che non siamo disponibili a prorogare il piano di uscite volontarie nello stesso modo in cui è stato fatto finora; crediamo che vanno privilegiati coloro che agganciano la pensione e che comunque sia limitato agli ultra 55enni e che si preveda insieme al piano di fuoriuscite un piano di assunzione dei giovani collegato alla salita produttiva di ogni stabilimento», conclude Di Maulo.

"Si preannunciano proposte importanti in occasione del tavolo del 17 dicembre. Ci aspettiamo da Stellantis l’annuncio di un piano di investimenti e di prodotti per il nostro Paese, tale da garantire lavoratori e stabilimenti".

Lo ha detto il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera.

"Da parte dei vertici di Stellantis sono stati annunciati investimenti e nuovi modelli in Italia che saranno portati al tavolo tra governo e sindacati al Mimit. Sarà presentato un piano industriale per ogni singolo stabilimento, saranno annunciati nuovi prodotti e ribadito che l’Italia è centrale nel progetto Stellantis. Il gruppo ha tenuto a precisare che non c’è mai stata volontà da parte di Stellantis di fare accordi solo con il governo e senza sindacati. Il percorso sarà condiviso con tutti", ha detto Spera. Come Ugl Metalmeccanici, "abbiamo evidenziato che per lo stabilimento di Termoli è necessario confermare l’impianto della Gigafactory, come previsto dal piano e intorno al quale ci incontreremo entro la prima parte del 2025. Mentre per Mirafiori, oltre alla nuova produzione della 500 ibrida che sarà prodotta entro fine anno, sarà assegnata la nuova 500 che sarà prodotta nel 2030. Alla Sevel di Atessa, sito abruzzese che produce veicoli commerciali leggeri, saranno annunciate due nuove proposte concrete", ha detto.