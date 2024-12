Termoli-Lesina "strategica" nel piano Fs: i treni 'passeranno' da 4 a dieci ogni ora

TERMOLI. Nel Piano Strategico 2025-2029 delle Ferrovie dello Stato, che prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni, tra gli interventi ritenuti strategici c’è la Termoli-Lesina (Ripalta).

Un piano che programma una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico.

Il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è stato presentato ieri, giovedì 12 dicembre, a Roma, dall’amministratore delegato e direttore generale, Stefano Antonio Donnarumma. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Tommaso Tanzilli, e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Attraverso un approccio industriale e un piano di azioni qualificato con circa 250 indicatori di performance da raggiungere nei prossimi cinque anni, il Gruppo Fs punta a rafforzare la resilienza della rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità del servizio, supportare il completamento delle infrastrutture e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile.

Una crescita sostanziale, quella che si prospetta da qui al 2029, determinata da un miglioramento di tutti i principali indicatori economici, con un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi di euro, dell’EBITDA a più di 3,5 miliardi di euro e del risultato netto a oltre 500 milioni.

Il Gruppo FS è attualmente impegnato nella realizzazione di circa 25 miliardi di euro di investimenti provenienti da fondi Pnrr che serviranno, entro il 2026, a realizzare nuovi collegamenti, a potenziare l’infrastruttura esistente, a rinnovare stazioni e ad ammodernare il sistema ferroviario con l’adozione delle più evolute tecnologie come il sistema Ertms.

L’obiettivo è innalzare gli standard di efficienza della rete per migliorare la mobilità del Paese e garantire una rete sempre più integrata, accessibile, affidabile e veloce, per il trasporto di passeggeri e merci. Una rivoluzione senza precedenti, una accelerazione resa possibile dall’effetto booster del Pnrr.

Lo dimostra il numero di cantieri attivi per nuove opere cresciuto negli ultimi 10 anni, dal 2014 al 2024, da circa 450 a oltre 670, mentre il valore economico degli investimenti è salito da circa 6 miliardi a oltre 35 miliardi di euro essendo aumentata enormemente la grandezza e la complessità dei cantieri stessi. I cantieri in corso finanziati con fondi Pnrr sono 400.

Rfi, principale soggetto attuatore dei fondi Pnrr, ha centrato tutti i target previsti dal cronoprogramma Ue spendendo e contabilizzando circa 11 miliardi di euro dei 22 previsti.

Tutte le principali opere del Pnrr sono in fase realizzativa, come lo sono gli interventi di upgrade tecnologico e di riqualificazione delle stazioni che procedono secondo cronoprogramma: ne sono esempi concreti le attività propedeutiche all’installazione del sistema Ertms e i lavori che stanno interessando gli scali ferroviari.

LINEA PESCARA-BARI, TRATTA TERMOLI-LESINA

Il progetto prevede la realizzazione di un secondo binario lungo il tracciato Termoli-Lesina che completerà l’opera di raddoppio di linea della direttrice Adriatica nella tratta Pescara-Bari. L’intervento prevede la realizzazione di un raddoppio di tracciato con uno sviluppo complessivo di circa 33 km, parte in affiancamento e parte in variante. L’intervento garantirà un incremento della capacità della linea, aumentando il numero dei treni da 4 a 10 l’ora nei due sensi di marcia e la contestuale riduzione dei tempi di percorrenza grazie a una maggiore regolarità.