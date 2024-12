In arrivo al nucleo industriale l'azienda britannica "The Ultimate Battery Company Ltd"

TERMOLI. Approderà nel perimetro del nucleo industriale di Termoli una nuova azienda nei prossimi mesi e anche in questa circostanza, come per la ReneSys Energy Inc., produce accumulatori, ossia batterie elettriche per il comparto automotive.

La transizione ecologica viaggia spedita, al di là della crisi del settore.

Il comitato direttivo del Cosib ha assegnato un lotto di terreno alla società britannica The Ultimate Battery Company Ltd, che ha sede nel South Yorkshire, con diritto di opzione all'acquisto di un terreno di 18 ettari, per la durata di 12 mesi.

Il budget produttivo è di 3,2 milioni di batterie avanzate per clienti europei da “sfornare” ogni anno, previsti sei mesi per realizzare il sito, che avrebbe una notevole ricaduta occupazionale.

La pre-assegnazione e la successiva assegnazione definitiva a seguito di ulteriore atto deliberativo del Comitato Direttivo, rappresentano titolarità sulle aree per la successiva presentazione del progetto agli Enti competenti per l’approvazione. Prezzo di acquisto fissato a 15 mq oltre Iva di legge.