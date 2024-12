Nuove tendenze della mobilità sostenibile sui piani ambientali e sociali

TERMOLI. Sulla Route - tRansport mObility sUsTainablE, lunedì prossimo si discuterà delle nuove tendenze della mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e sull'impatto degli Open Data.

Incontro ospitato dall'aula magna dell'istituto alberghiero, ma organizzato dal Gal Mare Molise costiero.

La conferenza, ospitata in Italia, esporrà i benefici ottenuti attraverso l'analisi delle nuove tendenze relative alla riduzione delle emissioni di CO2 in Italia. L'evoluzione del sistema energetico verso livelli di consumo sempre più elevati comporta necessariamente l'adozione di strategie di pianificazione volte a limitare le emissioni climalteranti. Per tali ragioni il tema diventa molto importante. All’interno dei lavori del workshop di Termoli, verranno condivisi nuovi modelli di mobilità sostenibile ed ecosostenibile per specifici ambiti Sociali e Ambientali, tenendo conto dei contesti di riferimento transfrontalieri.

Allo stesso tempo, verrà esposto l'impatto e il ruolo degli Open Data nella definizione di nuovi modelli di sostenibilità. Ciò amplierà il concetto di mobilità sostenibile.

Il workshop sarà aperto dai partner con una panoramica generale del progetto Interreg Route. Successivamente ci saranno due diverse sezioni di approfondimento. Partecipano al workshop diversi interlocutori provenienti dal settore pubblico e privato.

Gli argomenti di approfondimento:

Il ruolo della comunità locale, delle scuole e delle agenzie formative rispetto ai programmi Sostenibili; Piani strategici delle politiche e degli strumenti finanziari di sviluppo sostenibile; Una panoramica sul contesto generale della mobilità sostenibile. Come agire per migliorare la riduzione delle emissioni di CO2.

Il workshop di capitalizzazione è organizzato dal GAL MARE Molise costiero in collaborazione con Confindustria Lecce e ENVIO (AL).

ROUTE è un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg IPA South Adriatic 21-27.