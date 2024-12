Indennità ai vertici del Cosib, Del Re: «Corte dei Conti fa chiarezza, nessuna responsabilità»

TERMOLI. «La Corte dei Conti con sentenza n. 30 del 13 dicembre 2024 fa chiarezza sulla natura giuridica del Cosib, nonché sancisce l’assenza di responsabilità in capo ai dirigenti del Consorzio che avevano autorizzato i pagamenti delle indennità in favore dei componenti del comitato direttivo».

A darne notizia è il direttore generale del Cosib, Nicola Del Re.

«Oltre ad esprimere la mia personale soddisfazione per l’esito positivo del giudizio per i colleghi, mi preme soffermarmi su quanto affermato dalla Corte sulla natura giuridica del Cosib.

La vicenda trae origine dall’azione promossa dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti di amministratori e dirigenti del Cosib “rei” i primi di aver indebitamente percepito le indennità e i secondi per averne disposto le erogazioni.

Sull’assenza di responsabilità dei dirigenti è stato già detto.

La Corte dei Conti afferma, contrariamente alla tesi della Procura, che il Cosib non costituisce una forma associativa di enti locali, nel novero delle cui funzioni rientrerebbe la gestione di servizi e funzioni pubbliche di cui all’art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010.

E infatti, pur condividendo la tesi della riconducibilità del Cosib alla nozione di ente pubblico economico, ha ritenuto il Collegio non altrettanto pacifica l’applicabilità allo stesso dell’art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010.

Al riguardo è stata rilevata la circostanza che al Cosib non sia preclusa la partecipazione di soggetti privati a differenza dei consorzi previsti dal Tuel in cui è espressamente prevista la partecipazione di soli enti pubblici oltre agli enti locali che ne fanno parte.

Inoltre, il Cosib si sostiene esclusivamente con i proventi della propria attività imprenditoriale. Ed è questo, a parere di chi scrive, l’elemento dirimente circa la corretta qualificazione della natura giuridica del Cosib.

Il Consorzio Industriale della Valle del Basso Biferno non vive di finanza pubblica né propria né derivata, ma solo dei proventi rivenienti dalla propria azione commerciale che si snoda in diversi settori. I rapporti di lavoro hanno natura privatistica. Il bilancio non segue le regole della contabilità pubblica. Più prosaicamente il Cosib vive e si mantiene solo se i propri amministratori e il proprio management è capace di fare impresa e resistere sul mercato. Ed è pertanto corretto che i propri amministratori percepiscano una remunerazione per la carica.

Compensi, retribuzioni e indennità corrisposti unicamente con denaro “privato” per i servizi ricevuti dal Cosib.

La speranza è che non si punti più il dito in direzione di un'attività commerciale, sottoposta a normativa applicabile ad una qualsiasi società per azioni».