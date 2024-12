Lettera al senatore Calenda: «Lo Stato acquisti un terzo delle azioni Stellantis»

TERMOLI. Dalla musica all’economia, ma chi conosce la formazione del professor Raphael Aceto non sti stupisce della sua poliedricità.

Ha sempre avuto un occhio di riguardo alle tematiche economiche, poiché è laureato in Bma, nel suo cursus accademico nordamericano. Tempo fa, interessatosi alla vicenda Stellantis, ha inviato al senatore Carlo Calenda e a emittenti televisive nazionale una mail, senza ottenere nessuna risposta.

«Pur rendendomi conto che siamo nel 2024 e non nel 1933 alla creazione dell'IRI, ritengo che lo Stato italiano abbia la capacità di intervenire con forza da sé per risolvere il più grande problema industriale odierno».

LA PROPOSTA

«Le scrivo per proporre una soluzione alla crisi Stellantis che sembra finora essere sfuggita alla politica, forse per motivi di opportunità. Ritengo inoltre che Lei, in quanto politico responsabile, possa essere la persona giusta per portarla all'attenzione del Governo. E questo perché, da una parte, ho avuto modo di apprezzare la Sua volontà politica di remare contro e dall'altra, Suo curriculum mi assicura che Lei, a differenza di molti Parlamentari, sarà in grado di comprendere gli aspetti tecnici della mia proposta.

Per risolvere le problematiche sorte con la fusione Stellantis (cassa integrazione e relativi oneri per lo Stato, chiusura fabbriche, interruzione progetti) e volendo veramente proteggere i lavoratori italiani cui gli eredi Agnelli non sembra importare nulla, lo Stato italiano potrebbe acquistare una quota del 33 % dell’azienda a prezzi di mercato (il prezzo dell’azione era di € 13,18 alla chiusura di venerdì 13.12.2024 e la capitalizzazione al prezzo di chiusura era di € 39,50 miliardi complessivi).

Una quota di un terzo varrebbe quindi circa € 13 miliardi mentre un’Opa – includendo costi di negoziazione e relativo premio - si stima costerebbe fra i € 15 ai 20 miliardi. Così lo Stato italiano sarebbe nella posizione di intervenire direttamente e mettere all’angolo la partecipazione uguale al 30% complessiva della Exor, 14 % (famiglia Agnelli), della PSA, 8% e dello Stato francese, 8%. E così proteggere i posti di lavoro in Italia.

Lo Stato italiano potrebbe racimolare la somma necessaria per tale operazione con un’emissione di Btp, battezzata “Buoni Operazione Stellantis”. Nell'augurio che Lei possa prendere a cuore questa mia idea».