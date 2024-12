Il progetto della Zona Franca Doganale: nell'area del Cosib saranno realizzati edifici e capannoni

TERMOLI. A più riprese abbiamo seguito i passi compiuti a livello amministrativo per l’istituzione della Zona Franca Doganale del Cosib.

Ora si passa alla fase progettuale, che ricade all’interno della Zona Economica Speciale (ZES) del Valle del Biferno. L’opera mira a migliorare le infrastrutture logistiche del territorio, incentivando il commercio internazionale e favorendo lo sviluppo economico locale. La progettazione tiene conto delle peculiarità dell’area, affrontando criticità come la pericolosità idraulica e la gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti.

L’area oggetto dell’intervento è vanta una superficie complessiva di 47.194 mq. L’area si trova all’interno dell’area industriale Valle del Biferno, una zona fortemente antropizzata, caratterizzata dalla presenza di edifici prefabbricati in cemento armato e di impianti chimici con tubazioni e colonne alte decine di metri. L’accessibilità è garantita dalla vicinanza all’autostrada A14, alla statale SS16 e alle principali arterie locali, rendendo l’area logisticamente ideale per ospitare un’infrastruttura di questo tipo.

L’intervento si pone i seguenti obiettivi principali: creare una struttura logistica moderna per il controllo, lo stoccaggio e la movimentazione delle merci; promuovere lo sviluppo economico del territorio incentivando investimenti industriali; migliorare la sostenibilità ambientale attraverso soluzioni innovative e l’efficienza energetica.

L’intervento prevede la realizzazione di: 5 capannoni prefabbricati in cemento armato destinati allo stoccaggio merci, ciascuno dotato di impianto fotovoltaico da 450 W; 3 edifici di servizio per uffici amministrativi, sanitari, videosorveglianza e controllo accessi, anch’essi dotati di impianti fotovoltaici (15 kW ciascuno); aree di deposito temporaneo per container e spazi di attesa per i camion; viabilità interna con carreggiata a senso unico (10-12 metri di larghezza) per garantire una fluida circolazione dei mezzi pesanti; infrastrutture tecniche, tra cui locali per fibra ottica, sistemi antincendio e altre utilities.

Il progetto è stato realizzato dall’ingegner Salvatore Puca, responsabile unico di procedimento della Struttura di Missione Zes.

L'OBIETTIVO

L’obiettivo è implementare la logistica e per questo è stato messo a punto un progetto da 15,6 milioni di euro, per “potenziamento delle urbanizzazioni primarie e tecnologiche delle aree produttive, nel rispetto dell’ambiente e utilizzando i moderni strumenti digitali al fine di rendere maggiormente attraenti agli investitori le zone interessate, di pertinenza industriale e comprese nell’ambito consortile.